Шестой день горожане проживающие в районе бывшего свинцового завода пребывают в беспокойстве. Здесь готовится к сносу трубы ликвидированного предприятия, последнего элемента напоминающего о славном прошлом завода.

Жители близлежащих домов, опасаясь за собственную жизнь и здоровье, взяв документы, покинули жилища. Высота сносимой трубы около 200 метров.

Определённые трудности вносит и присутствие здесь охотников за металлом, которые только и ждут, когда «пизанская» башня свинцового завода рухнет, чтобы потом поживится металлоломом.

Над сносом трубы работала тяжёлая строительная техника, но пока результата нет. Сегодня утром к работам была привлечена организация, специализирующаяся на сносах. Работы планируется возобновить после обеда.