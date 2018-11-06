Среди казахстанской молодежи появился новый вид развлечения — шоплифтинг. Это кражи в магазинах. При этом подростки не чувствуют никакой ответственности за воровство, принимая этот процесс за игру. Они даже не стесняются открыто сообщать о своих проделках в социальных сетях, сообщает NUR.KZ со ссылкой на «Первый канал Евразия».

Занимающихся такими кражами называют шоплифтерами. Они заходят в магазины большими группами, и когда продавец отвлекается, начинают воровать. Они даже не обращают внимания на камеры видеонаблюдения.

Еще одна особенность заключается в том, что подростки могут с гордостью рассказывать в социальной сети о том, что они своровали. В этих группах есть руководители, которые дают остальным специальные задания.

Один из шоплифтеров оказался казахским парнем, по имени Серик. По его словам, он пошел на это дело, доверившись своим друзьям.

«Мы заходили в супермаркеты, брали одежду, брали еду, сладости, в целом совершали кражи. Затем мы хвастались друг другу, выставляя свою «добычу» в ВК, «Инстаграме», состояли в группах. Для хозяев магазинов это мелочи, они вообще не придают этому значения. Мы думали, что их это вовсе не беспокоит, и поэтому не стеснялись воровать», — рассказал парень.

На сегодняшний день подростки, называющие себя шоплифтерами, открыто соревнуются между собой. Большим авторитетом обладает тот, кто больше всех наворует.

Хозяин одного из магазинов, Алимхан Балгожин говорит, что хорошо знает о шоплифтинге и даже ловил нескольких человек в момент кражи.

«Я много раз был свидетелем шоплифтинга. К примеру, однажды, когда я стоял в магазине, вошли 4 подростка. Один из них начал расспрашивать о стоимости тех или иных продуктов, тем самым отвлекая меня. Я сразу заподозрил что-то неладное. Когда я посмотрел на камеру, заметил что оставшиеся трое подростков, распихивают товары по своим карманам. Затем я накричал на них и выставил из своего магазина», — рассказывает предприниматель.

В настоящее время причиной активизации этого явления являются нормы в казахстанском законодательстве, говорят юристы. Потому как, если стоимость украденных товаров составляет меньше двух МРП, то есть не более 4810, то вор не привлекается к уголовной ответственности. Совершившие такого рода кражу привлекаются лишь к административной ответственности и выплачивают штраф.

Ну а психологи объяснили такое поведение тем, что подростки таким образом хотят выглядеть лидерами в своем окружении.

«Они специально находят такие организации, группы, сообщества, чтобы выплеснуть кипящую внутри энергию. То есть им необходимо чувство лидерства. По моему мнению, только ради этого они идут на такие рискованные поступки», — говорит психолог Гибрат Сагындыкова.