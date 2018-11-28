К журналистам с просьбой о помощи обратился житель Шымкента. Мужчина подбирает с улицы бездомных собак и кошек и устроил в своем доме настоящий приют для животных.

До недавнего времени неравнодушный шымкентец справлялся своими силами, кормил и ухаживал за своими питомцами. Но в последнее время сделать это стало сложновато, и он решил обратиться за помощью к таким же жителям города.

«Продается совсем задешево потерянная совесть», — сетует мужчина.

Кощунственными и бесчеловечными Сергей Лужанский характеризует нелюдей, выбрасывающих на улицу собак и кошек. Больше 20 лет Сергей подбирает, выхаживает и раздает в добрые руки бездомных животных. В его доме живут 25 собак и 60 кошек.

«Начиналось это не сегодня, 22 года самой старой кошке. Когда я начинал свое доброходство возможности были достаточно широкие, помогал таким же как сам. Грянул кризис и сегодня я не в состоянии содержать приют своими силами», — рассказывает Сергей Лужанский.

За такой оравой домашних любимцев Сергей ухаживает вместе с женой. Супружеская чета положила на алтарь собственный комфорт и домашний уют ради спасения собак и кошек. И если первые, живут на улице в будках, то кошки обитают в доме, в тех же комнатах, где живут супруги Лужанские. Гостей здесь встречают громким мяуканьем и необязательно потрутся об ноги визитеров.

Среди такого количества кошек — не пройти. Пушистые мурлыки так и требуют к себе ласки. Но если без неё животные ещё могут обойтись, то без пропитания им никак. С кормом ситуация обстоит сложнее

Сейчас миски животных полны еды. Но это только сегодня. Завтра корма может и не быть. Сергей и его супруга не работают. Такому количеству животных требуется постоянный уход: котят и щенков нужно часто кормить, за больными и животными инвалидами — ухаживать. Пропитание для своих питомцев Сергей ищет каждый день.

» Весь день хожу в поисках отходов по точкам общепита, по базарам, магазинам в поиске бесплатного из того, что что выбрасывают производители», — делится своими бедами Сергей.

Отдает подобранных животных Сергей только в добрые руки. Ведь зачастую, наигравшись с новым питомцем, кошку или собаку в очередной раз выбрасывают на улицу. Именно поэтому животных в доме Лужанских меньше не становится. Конечно, такое количество четвероногих приносит определенные неудобства соседям. Но Сергей уверен, что это лучше, чем если бы они погибали на улице.

Шымкентцы — народ с большим сердцем. В третьем мегаполисе страны работает и еще один приют, в котором спасают брошенных на произвол судьбы бездомных животных. На попечении волонтеров фонда «Вторая жизнь» сейчас находится около сотни собак. Их тоже надо на что-то кормить и ухаживать за ними. Помочь активистам, которым не все равно, можно обратившись по номерам телефонов:

Сергей — +7-777-919-18-97

Фонд «Вторая жизнь» — +7-707-956-11-16