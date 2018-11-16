В Казахстане завершилась кампания по прикреплению к поликлиникам. Как она проходила в Шымкенте, какие поликлиники, частные и государственные, принимали участие в кампании, и какими принципами руководствовались горожане выбирая, где они будут обслуживаться. На эти и другие вопросы мы ответим 22 ноября на сайте otyrar.kz.

На вопросы горожан будут отвечать специалисты Фонда медицинского страхования, который с этого года обеспечивает оплату лечения граждан в рамках гарантированного государством бесплатного объема.

У вас также есть возможность задать вопросы специалистам фонда в комментариях и в социальных сетях, мы обязательно озвучим их в рамках встречи.