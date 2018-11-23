Авария в Сайрамском районе унесла жизни трех человек. В настоящее время по факту ДТП полицейские проводят расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в правоохранительных органах, автопроисшествие случилось накануне во второй половине дня.

Водитель «ВАЗ 2106» грубо нарушил дорожные правила, выехав на встречную полосу. В результате машина столкнулась с движущейся напротив иномаркой.

Сообщается, что водитель «Жигулей» и два его пассажира погибли на месте. Находившийся за рулем второго авто госпитализирован в медучреждение.

Сейчас стражи порядка выясняют причину ДТП. Назначены экспертизы.