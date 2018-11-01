Ученики 19 школ Шымкента вынуждены обучаться в три смены. Образовательные учреждения нуждаются в дополнительных 16 138 местах. Об этом сообщила руководитель городского управления образования Акерке Аблайхан, передает МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления, в целях решения вопроса в городе будут построены еще 8 школ.

«Одной из главных задач, указанных в Послании Президента является проведение капитального ремонта аварийных и трехсменных школ. Для решения вопроса рассматриваются такие варианты, как возведение дополнительных зданий, использование свободных зданий, а также строительство новых школ. В будущем инвесторы планируют начать строительство 8 школ. Сейчас утверждаются строительные проекты 12 школ», — сказала Акерке Аблайхан.

Также руководитель управления отметила, что шымкентским учителям были выданы жилищные сертификаты. Такая поддержка будет оказана им и в будущем.

Айнур Акбаева

Перевод: Сабина Биржанкызы