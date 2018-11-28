Умирзак Шукеев прибыл провел встречу с активом Шымкента.

Для разъяснения основных положений Послания Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. народу Казахстана от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» заместитель Премьер-Министра — Министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев провел встречу с активом г. Шымкент, сообщила пресс-служба Минсельхоза РК.

В ходе встречи он отметил основные моменты послания и более подробно рассказал о задачах, поставленных перед агропромышленным комплексом.

В рамках первой задачи послания «Рост доходов населения» глава государства одним из приоритетных направлений выделил агропромышленный комплекс и поставил задачу увеличить производительность труда и экспорт переработанной продукции в 2,5 раза, а также принять меры по масштабному привлечению современных агротехнологий в страну.

Было подчеркнуто, что планируемые меры по поддержке АПК можно разделить на три блока: системные, отраслевые и конкретные инвестиционные проекты. В отрасли совершенствуются механизмы и увеличиваются объемы государственной поддержки, планируется сокращение неэффективных субсидии.

Высвобождаемые средств будут направлены на удешевление процентной ставки по кредитам и лизингу, а также на инвестиционное субсидирование, прежде всего, на техническое и технологическое переоснащение фермеров.

Министерством принимаются меры по защите внутреннего рынка и расширению внешних рынков. В настоящее время ведется системная работа по согласованию ветеринарных и фитосанитарных требований, гармонизации законодательства в области технического регулирования, интеграции в ВТО, ЕАЭС, выходу на рынки сопредельных стран. Уже сейчас китайский рынок открыт для многих сельхозтоваров (рыбная продукция, племенные лошади, замороженная баранина, мед, пшеница, пшеничные отруби, соевые бобы, убойные лошади, рапсовый шрот, говядина, сено люцерны, мука, растительное масло). С иранской стороной согласованы ветеринарные требования на поставку живых овец, замороженной и охлажденной баранины, говядины, пищевого яйца. В этом году планируется согласовать требования к живому крупному рогатому скоту. Сняты ограничения на поставку крупного и мелкого рогатого скота в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, а также мяса и мясной продукции, куриных яиц в ОАЭ. В результате, экспорт продукции АПК за 9 месяцев увеличился на 28%, в том числе экспорт продукции переработки вырос на 10%.

Разработаны долгосрочные отраслевые программы по развитию мясного и молочного животноводства, птицеводства, орошаемых земель. Для регионов меры и индикативы отраслевых программ нашли отражение в региональных программах.

Начата реализация крупных инвестиционных проектов. Привлечение в АПК Казахстана транснациональных компаний со своими экспортными рынками, позволят инвестировать не только капитал, но и новые технологии производства и переработки, принесут новые подходы к менеджменту, и возможность экспортировать нашу сельскохозяйственную продукцию под знаком признанных мировых брендов.

В рамках мероприятия участники ознакомились с деятельностью ТОО «Dala Fruit.kz» и откормочной площадки ТОО «Нұрым групп».

В свою очередь аким Шымкента Габидулла Абдрахимов рассказал о мероприятиях, проводимых в рамках реализации Послания. В частности, он сообщил о создании на территории города агро-индустриальной зоны «Шымкент». Туда запланировано привлечь 20 млрд. тенге частных инвестиций и создать 40 новых предприятий. В результате в Шымкенте появится мощный аграрный кластер, а к 2022 году объем сельхозпродукции должен достичь 67,5 млрд. тенге.

В рамках заседания министр сельского хозяйства пообщался с участниками встречи и ответил на их вопросы. Он отметил положительные тенденции в развитии третьего мегаполиса страны и призвал поддержать инициативы акима города, которого назвал одним из самых перспективных в Казахстане.