В уголовном суде Туркестанской области завершено разбирательство по делу «группы Асылжана Жамалбекова». Все 14 обвиняемых, из которых 10 женщин, были признаны виновными, передает NUR.KZ.

Главная обвиняемая – Индира Джунусалиева, была признана организатором всей преступной группы, также она осуждена за легализацию имущества добытого преступным путем, и мошенничество. Ей назначена мера наказания в 8 лет лишения свободы с конфискацией.

Еще двое фигурантов Марат Ташматов и Максат Турлыбаев, признаны виновными в участии в организованной преступной группе и мошенничестве. Им назначен срок в 7 лет с конфискацией.

Остальные фигуранты получили условную меру наказания, либо им была предоставлена отсрочка в связи с наличием на иждивении у осужденных женщин малолетних детей.

Также всем осужденным в совокупности предстоит возместить причиненный государству ущерб на общую сумму порядка 430 миллионов тенге.

«Группа Жамалбекова», основную часть которой составляли сотрудники Шымкентского центра занятости, обвинялась в том, что в течение нескольких лет похищали бюджетные деньги, предназначенные для реализации государственных программ.

Главным подозреваемым в этом деле органы следствия называли самого руководителя центра занятости Амалбека Жамалбекова. Однако Жамалбекову удалось скрыться. Он был объявлен в розыск. Розыск продолжается до сих пор.

Приговор в отношении осужденных членов «группы Жамалбекова» пока не вступил в законную силу.