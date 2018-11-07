Все кандидаты будут рекомендованы Главе государства.

В Акорде состоялось заседание Комиссии по государственным наградам при Президенте Республики Казахстан под председательством Государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой, передаёт пресс-служба Акорды.

На заседании Комиссии были рассмотрены предложения государственных органов, организаций и общественных объединений по присуждению государственных наград.

Комиссия, которая является консультативно-совещательным органом при Президенте Республики Казахстан, рассматривает предложения об утверждении и упразднении государственных наград Республики Казахстан, проекты законов и других нормативных правовых актов по вопросам наград, представления о выдвижении на государственные награды Республики Казахстан и др.

По итогам заседания члены Комиссии определили кандидатов к награждению, которые будут рекомендованы Главе государства.

По традиции вручение государственных наград состоится в канун Дня Независимости.