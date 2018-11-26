Сегодня в ходе пресс-конференции по итогам заседания Правительства РК вице-министр энергетики Сунгат Есимханов рассказал о принимаемых мерах по снижению тарифов на электроэнергию до 25%.

«Мы сейчас ведем проверку соответствующих расходов всех электростанций совместно с Генеральной прокуратурой, НПП “Атамекен”. Возможно на некоторых станциях тарифы будут снижены на 25%, а на некоторых станциях снижение может быть будет меньше. Например, в южных регионах тарифы на станциях, которые работают на газе, могут остаться на таком же уровне. Сейчас ведется анализ», — сообщил вице-министр энергетики.

По его словам, повышение тарифов было обусловлено инвестиционными работами. В этой связи, в настоящее время пересматриваются все инвестиционные программы, которые применялись до этого.

«Мы сейчас рассматриваем вопросы по снижению тарифов, можно ли это оставить на следующий год, можно ли искать для этих целей другие средства и т. д. Решение будет принято в течение 10 дней», — сказал С. Есимханов.

Он также подчеркнул, что ведется работа по недопущению дальнейшего роста тарифов на электроэнергию.

Кроме того, вице-министр энергетики сообщил, что согласно поручению президента РК анализом охвачена работа всех 43 энергопроизводящих организаций. В этих целях Министерством энергетики была сформирована рабочая группа с участием представителей Администрации Президента, заинтересованных государственных органов и членов НПП “Атамекен”. В ближайшие 10 дней результаты работы будут утверждены в виде приказов.