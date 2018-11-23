Руководитель департамента Агентства по городу Шымкент отметил, что рейдовые мероприятия будут продолжатся. И в случае установления нарушений будут приняты жёсткие меры.

Проблема была рассмотрена на собрании с участием руководителя городского департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Али Комекбаева, заместителя акима города Гульжан Курманбековой и первых руководителей госорганов, передаёт Bnews.kz. Его провели с целью профилактики соответствующих правонарушений.

Как отметил Аки Комекбаев, среди госслужащих было проведено анонимное анкетирование, по результатам которого были выявлены организации, на которых чаще всего допускаются переработки. Совместно с членами Совета по этике и уполномоченными по этике в них прошли рейдовые мероприятия.

«В послании Главы Государства народу Казахстана от 5 октября 2018 года уделено особое внимание вопросу недопущения работы госслужащих вне рабочее время. При этом, Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции утверждён комплексный план по повышению уровня этичности госслужащих, согласно которому поставлены задачи по проведению анализа к вопросу привлечения государственных служащих к сверхурочной работе вне рабочее время… По результатам проведённых мероприятий в некоторых государственных органах, в том числе в Управлении государственных доходов по Абайскому району установлены факты сверхурочной работы госслужащих. При этом, указанные служащие показали, что причинами переработок являются большой объём работы, необходимость подготовки информации на собрание, не правильное распределение работы со стороны руководства», — рассказал руководитель департамента.

Установлены также и факты использования со стороны служащих Управления образования Туркестанской области, Управления экономики Туркестанской области, Аппарата акима Туркестанской области и Туркестанской областной территориальной инспекции Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан служебных автотранспортных средств во вне служебных целях, в том числе нахождения указанных автотранспортных средств возле развлекательных центров, ресторанов.

«Все ответственные лица были наказаны», — отметил он.

Кроме того, дартаментом установлен факт принятия на государственную службу лица, совершившего ранее уголовный проступок, но освобождённого от ответственности за истечением срока давности.

«В этой связи, на заседании Совета по этике будет заслушан отчёт руководителя, допустившего нарушение требований законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы», — заверил Комекбаев.