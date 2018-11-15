Сегодня в Шымкенте прошел первый межрегиональный форум между Узбекистаном и Казахстаном.

Важно отметить, что этот форум закладывает основу традиции проведения подобных мероприятий. В нем от узбекской стороны участвовали около 100 гостей, в том числе представители более 60 узбекских компаний. Казахстанская сторона была представлена госорганами, представителями нацкомпаний и более ста отечественных предприятий.

Работа началась с бизнес-форума, приуроченного к закрытию года туризма Узбекистана в Казахстане. И в этом плане у обеих стран есть немало точек соприкосновения, — уверены участники. Было также отмечено, что сейчас Казахстану необходимо разработать турпродукты, благодаря которым станет возможным дальнейшее продвижение туристского потенциала за рубежом.

В рамках Форума прошел и ряд панельных сессий. Одна из них была посвящена вопросам использования воды из трансграничных рек и каналов. Отвечая на вопрос о проблеме поливной воды в вегетативный период, представитель Казахстана отметил, что этот вопрос решается на межправительственном уровне и затрагивает интересы целого ряда стран Центральной Азии. Представитель узбекской стороны добавил, что дабы сократить потери и довести воду до конечного потребителя необходим целый комплекс мер, в первую очередь в виде модернизации поливных каналов и применения фермерами современных методов полива.

В рамках Форума прошли и культурные мероприятия. Узбекская сторона провела фестиваль плова – своей традиционной еды. Угощение готовили только лучшие из лучших мастеров своего дела.

Из Узбекистана приехали 30 специалистов. Они готовят различные блюда узбекской кухни, включая салаты и выпечку. Гости приготовили 60 кг плова. А все продукты привезли с собой из Узбекистана.

Представители творческих профессий уверены, у Шымкента есть свой, неповторимый стиль, который можно воплотить на холсте.

Форум удался. Это отмечают как организаторы, так и участники. Главное, что достигнуты все намеченные цели.

Саида Турсуметова