Два партнерских соглашения и ряд договоров. Таковы итоги 15-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана для Тюменской области.

Мероприятие состоялось в Петропавловске — там прошла рабочая встреча глав двух государств. Делегацию областной столицы возглавил губернатор Александр Моор. Какие соглашения были подписаны, и о чем договорились руководители регионов?

Национальный колорит и уникальные возможности, исторический, развлекательный, медицинский, активный и еще масса видов туризма — всё это на выставке достижений территорий России и Казахстана в рамках Форума межрегионального сотрудничества.

Сфера туризма сегодня дает десятую часть доходов активных в этом направлении стран. В России и Казахстане много объектов для притяжения любителей путешествий, но над увеличением турпотока надо поработать. Например, в соседней республике иностранных туристов привлекает Новый шелковый путь. Его наши страны пока развивают как торговое направление.

«Туда включена Алматинская область, Туркестанская и Жамбылская. Там очень много интересных и сакральных мест, которые еще требуют изучения. И конечно, они привлекают туристов. Люди приезжают из разных стран, чтобы исцелиться», -пояснила Айжан Жуматаева, представитель Казахстанского географического общества.

А еще — отдохнуть на Голубых озерах, порыбачить на хариуса и поохотиться на марала. Российские регионы, в свою очередь, удивляют комфортными отелями, экскурсионными и гастрономическими программами. Представители Тюменской области провели переговоры с Ростуризмом и договорились о сотрудничестве с казахстанскими туроператорами.

«Мы показываем здесь все направления: и медицинский, и императорский, и источники, и охоту и рыбалку. И мы показываем инвестиционный блок, потому что кого-то интересует: а куда можно вложиться? И они ищут регионы, где развивается туризм, ну например, гостиничное дело. Сегодня мы даем возможность познакомиться с нашим сайтом и заказать туры. И всё это делает нас ближе», — прокомментировал Андрей Пантелеев, директор департамента потребрынка и туризма Тюменской области.

Еще ближе с 2 регионами — Северо-Казахстанской и Павлодарской областью — мы будем сотрудничать в экономическом, образовательном и культурном направлении.

«Сегодня все мы одинаково оцениваем перспективы развития туризма. И прекрасно понимаем: и у России, и у Республики Казахстан в этом направлении есть огромный потенциал, который не использован. Причем, использовать его можно синергетически, учитывая наше приграничное сотрудничество», — отметил Александр Моор, губернатор Тюменской области. Соглашения откроют новые контакты для бизнеса, ученых и всех жителей. В том числе, и в вопросах отдыха и обмена опытом.