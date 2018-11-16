В связи со снижением акциза владельцы АЗС должны уменьшить цены на дизельное топливо.

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев на совещании по вопросам ценообразования ГСМ на внутреннем рынке призвал владельцев всех автозаправочных станций снизить цены на дизельное топливо, передает Total.kz.

«Вышеуказанная норма по снижению цен на дизельное топливо относится не только к владельцам крупных сетей АЗС, но и ко всем владельцам автозаправочных станций республики без исключения. С первого ноября акциз на дизельное топливо был снижен, поэтому нужно принять меры всем заправочным станциям для снижения на адекватный уровень цен на дизельное топливо», — сказал глава Минэнерго РК.

Бозумбаев также добавил, что оптовые компании должны аналогичным образом снижать свои цены.

«Мы понимаем, что рынок сегодня регулирует цены. Понимаем, что цены на дизельное топливо не регулируются со стороны государства, но вникать в ваши дела мы все равно будем и какие-то просьбы такого плана будем всегда говорить. Потому что если мы не будем помогать, то в дальнейшем по границам у вас в скором времени могут начаться проблемы», — резюмировал министр.