В прошлом году Казахстан посетило 1 миллион и 700 тысяч россиян.

В Казахстане прорабатывается вопрос открытия «зелёных коридоров» для российских туристов, об этом рассказал заместитель председателя правления АО НК «Казахтуризм» Тимур Дуйсенгалиев на открытии выставки XV Форума Межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает корреспондент BNews.kz.

«Начали прорабатывать вопросы «зелёных коридоров» на наиболее популярных у россиян переходах. В летний период это Щучинско-Боровская зона, зона голубого залива в Восточном Казахстане, много россиян едет на Алаколь. Мы со своей стороны уже начали прорабатывать эти вопросы и рассчитываем, что следующий сезон 2019 года будет гораздо более комфортен для наших российских коллег», — отметил Тимур Дуйсенгалиев.

По словам спикера, за прошлый год Казахстан посетило 1 миллион и 700 тысяч россиян. В этом году эта цифра увеличилась на 2,3-2,4%.

«Мы рассчитываем, что в этом году дойдём до 2 миллионов человек. Если грубо посчитать, каждый турист в среднем оставляет по 10 тысяч тенге, 2 миллиона умножаем на 10 тысяч и получаем несколько миллиардов тенге поступлений в экономику Казахстана», — посчитал он.

Также Тимур Дуйсенгалиев обозначил самые посещаемые места Казахстана. Он отметил, что в ЗКО едут рыбачить и охотиться на Урал, набирают популярность среди туристов из России озера Алаколь и Балхаш, а также Шымкент, который скоро сможет составить конкуренцию Астане и Алмате.

«Очень популярно у россиян особенно Западная Сибирь, Щучинско-Боровская зона, Шалкар-Имантауская зона, все большую популярность приобретает Алаколь и Балхаш, а также Баянаул национальный парк с замечательное озеро Жасыбай. Там тоже очень много российских туристов. Частым местом посещения стали столица республики Астана и город Алматы и новый город областного значения – Шымкент», — считает он.