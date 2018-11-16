Казахстанская шахматистка – восемнадцатилетняя Жансая Абдумалик прошла в четвертьфинал Чемпионата мира по шахматам.

С 3 по 23 ноября в Ханты-Мансийске проходит Чемпионат мира по шахматам среди женщин, в котором юная Жансая Абдумалик дошла до одной четвертой финала. Отметим, что впервые в истории отечественных шахмат казахстанским спортсменам удалось пройти четыре раунда во взрослых мировых соревнованиях.

«Это мой первый Чемпионат мира среди взрослых. Я понимала, что мне предстоит нешуточная борьба, ведь моими противниками были опытные титулованные спортсменки. До этого я выигрывала чемпионаты мира среди юниоров и чемпионат мира до 20 лет, но это был совсем иной уровень», – признается Жансая.

3 ноября в Ханты-Мансийскую шахматную академию «Угра» приехали 64 лучших спортсменки планеты из 29 стран, чтобы побороться за звание Чемпиона мира. Соревнование проходит по жесткой системе нокаут-турниров. Это значит, что всего один проигрыш лишает возможности дальнейшего участия, и с каждым новым раундом количество участников сокращается вдвое.

Жансае удалось без поражений пройти в четвертый круг. В первом раунде она выиграла у индианки Рут Падмини в тай-брейке со счетом 1,5:0,5, во втором она одержала победу в тай-брейке над китаянкой Жао Ксю – 2:0. Третий раунд также прошел удачно – она взяла верх над польским гроссмейстером Йолянтой Завадской, гарантировав себе выход в одну четвертую финала. В четвертьфинале Жансая встретилась с чемпионкой мира, гроссмейстером из Украины Марией Музычук. Партии в классике были сыграны вничью – 1:1, четыре партии рапида также не смогли определить победителя. И только в блице нашей спортсменке пришлось уступить чемпионке 2015 года со счетом 1,5:0,5.

«Жансая показала блестящую игру. Для нее это был первый опыт игры на Чемпионате мира во взрослых шахматах. И в свои восемнадцать она сумела одолеть более опытных шахматистов. В четверть финале в течение шести партий она не уступала бывшей чемпионке мира, но в блице итог часто решает случай», – прокомментировала Исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Ирина Грищенко.

Жансая Абдумалик – многократная чемпионка Азии и мира среди юниоров. В 2013 году была признана лучшей шахматисткой Азии до 20 лет. Год назад алматинка завоевала титул Чемпиона мира по шахматам до 20 лет в Италии.