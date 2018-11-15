В Акмолинской области оштрафовали жителя Шымкента на 481 тысячу тенге за то, что он передал две тысячи тенге сотруднику канцелярии суда в знак «благодарности», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДАПГСПК.

«28 июня 2018 года гражданин после получения копии решения суда с отметкой о вступлении в законную силу судебного акта, написав расписку о ее получении, вместе с документами передал денежные средства в сумме две тысячи тенге ведущему специалисту межрайонного экономического суда Акмолинской области при исполнении должностных обязанностей», — рассказали в департаменте.

Отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции в судах Администратора судов по Акмолинской области материалы в отношении мужчины по факту предоставления незаконного материального вознаграждения специалисту суда переданы в уполномоченный орган.

В последующем сотрудники Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Акмолинской области составили административный протокол по ст. 676 КоАП РК и направили его на рассмотрение в судебные органы.

2 октября постановлением Специализированного административного суда Шымкента он признан виновным по ст. 676 КоАП РК и подвергнут штрафу в размере 481 тыс. тенге.

«В этой связи доводим до сведения, что за дачу взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу лично или через посредника предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 367 Уголовного кодекса РК», — говорится в сообщении.

При этом не влечет уголовной ответственности передача лицу за ранее совершенные им законные действия (бездействия) подарка в сумме или стоимостью не превышающей двух месячных расчетных показателей (4 810 тенге), если совершенные этим лицом действия не были обусловлены предварительной договоренностью, то влечет административную ответственность по ст. 676 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» в размере 200 МРП.