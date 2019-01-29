РЕПЕРТУАР областного русского драматического театра на февраль
01 февраля «Гарнир по французски»
К.Камолетти (комедия) 19:00
02 февраля «Хитроумная влюбленная»
Лопе де Вега (комедия) 19:00
03 февраля «Снежная королева»
Г.Х.Андерсон (сказка) 11:00
«Парижские страсти»
К.Манье (комедия) 19:00
08 февраля «Паночка» Н.Садур
(по мотивам повести Н.Гоголя «Вий») 19:00
09 февраля «Слишком женатый таксист»
Р.Куни (комедия) 19:00
10 февраля «Храбрый заяц»
М.Бартенев (сказка) 11:00
«Одноклассники» Ю.Поляков
(драматическая история) 19:00
15 февраля «Очень простая история»
М.Ладо (лирическая комедия) 19:00
16 февраля «Дядя Ваня» А.Чехов
(сцены из деревенской жизни) 19:00
17 февраля «Маленькая история о маленьком Муке»
С.Астраханцев (сказка) 11:00
«Палата бизнес-класса»
А.Коровкин (комедия) 19:00
22 февраля «Карусель» А.Чехов (драма)19:00
23 февраля «Звезды на утреннем небе»
А.Галин (драматическая история) 19:00
24 февраля «Приключения Фунтика»
В.Шульджик, Ю.Фридман (сказка) 11:00
«Номер 13» Р.Куни (комедия) 19:00