Жители г. Туркестан, несогласные с оценками их недвижимого имущества, надеются, что проблема теперь разрешится после внесенных поправок в Закон «О земле».

Согласно постановления акима Туркестана возле мавзолея Ахмеда Ясауи для государственных нужд изымается 168 объектов. Из них 154 жилых дома и 14 коммерческих объектов. На компенсацию предусмотрено 2 млрд 60 млн тенге.

Согласие на снос дали владельцы 95 домов и зданий вокруг мавзолея Кожа Ахмеда Ясауи. 25 домов уже снесли. На счета туркестанцев поступило около 400 млн тенге. 44 домовладельца с решением алматинской компании «Экспооценка» не согласились. Жители требуют провести повторную оценку имущества. Рустам Мамадраимов, житель г. Туркестана: » Всего 86 кв. м. отмерили, но замеры произведены неправильно. Я ездил в Алматы, так как 24 кв. метров не учли. Всего в 7 млн дом с постройками и земельным участком оценили. У меня дом со всеми удобствами есть санузел, душевая есть, сделан евроремонт. Да я не смогу купить дом нормальный. Дома в Туркестане сейчас стоят свыше 25 млн тенге».

Житель соседней улицы Дуйсебаев Каиргали с оценщиками тоже не согласен . На строительство нового дома с мансардой мужчина потратил 20 млн и пять лет жизни.

Каиргали Дуйсебаев, житель г. Туркестана: «Мое строение вместе со старым домом оценивают в 23 млн, да я за эти деньги не смогу купить равноценный дом не только в центре, но и на окраине».

Государство выделяет сейчас 515 тысяч тенге за каждый земельный участок и от 55 до 90 тысяч тенге за один квадратный метр недвижимости.

Спорные вопросы, скорее всего, придется решать в суде.

Тажибек Мусаев, заместитель акима г. Туркестана: «44 домовладельца не согласны с оценками собственности и могут в рамках закона найти оценочную компания, имеющую лицензию. В этом случае жители оценку недвижимого имущества произведут за собственные деньги. Их оценка будет сопоставлена с решением алматинской компании «Экспооценка», это касается и строительных материалов и срока эксплуатации дома, и т.д. Все материалы мы передадим в судебные органы. В свою очередь, будет проведена экспертиза. Суд вынесет решение. Все действия должны быть совершены в рамках закона».

Среди тех, кто с оценкой дома согласился и уже переехал, пенсионерка Сабира Райкулова. Женщина купила сыну дом, а себе — земельный участок.

Сабира Райкулова, жительница г. Туркестана: «Для себя решила, что не будет толку от ругани и дала согласие. Мой дом оценили в 32 млн. На деньги, выделенные государством, купила для сына хороший пятикомнатный дом за 8 млн тенге. Сама пока живу во времянке у знакомых, бесплатно. На участке по улице Айша биби скоро начнём строить новый дом. Земля обошлась нам в 3 млн тенге. Сколько мне осталось жить не знаю, так что пусть мои внуки увидят обновленный Туркестан».

Никто из туркестанцев и не против масштабного строительства. Несогласные с решением оценщиков люди всего лишь пытаются донести до местной власти, что жилье — это всё, что у них есть. И просят дать им ту компенсацию, которая позволит им приобрести достойное жилье.

Шынар Оразова