Национальная Палата предпринимателей РК «Атамекен» заявила о старте первого, широкомасштабного опроса среди казахстанских предпринимателей, цель которого выявить основные проблемы бизнеса и наладить обратную связь.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель Председателя Правления Эльдар Жумагазиев.

«За пять лет Нацпалата собрала более 25 тысяч обращений о проблемах бизнеса, более 40 % которых удалось решить. Ежегодно большое количество законов, нормативно-правовых актов принимается для бизнеса и 73% предложений от «Атамекена» — приняты госорганами. Национальной палате удалось наладить тесную обратную связь с Правительством. Теперь мы намерены дойти до каждого предпринимателя, чтобы точечно выявить актуальные проблемы бизнеса и начать предметно решать их с госорганами и Правительством», — подчеркнул заместитель председателя Правления НПП РК «Атамекен» Эльдар Жумагазиев.

Опрос будет проводиться в два этапа. Первый – путем телефонного дозвона предпринимателям по базе данных НПП. Второй – через посещение бизнес-объектов и личное общение предпринимателей со специалистами НПП (при невозможности установить телефонную связь).

Все, что потребуется от интервьюируемых – уделить несколько минут и ответить на несложные вопросы.

«В этой связи мы просим предпринимателей с пониманием и поддержкой отнестись к нашей инициативе и оказать максимальную помощь при осуществлении опроса», — обратился к предпринимателям Эльдар Жумагазиев.

Уже сегодня «Атамекен» начнет рассылку СМС-сообщений с контактным номером и ссылкой на платформу «Аtameken Services». В рамках проводимого опроса специалисты Национальной палаты будут помогать предпринимателям зарегистрироваться на портале.

В ходе пресс-конференции состоялась презентация обновленного портала для предпринимателей — «Аtameken Services».

«Опыт взаимодействия с предпринимателями показал, что подавляющее большинство их проблем связано с доступом к кредитованию и финансовым инструментам, сбытом продукции, вопросами правового регулирования и обучения. Новые функции портала помогут решить эти вопросы в формате предоставления удобных и доступных услуг. Сервисом можно пользоваться со смартфона или через компьютер», — заявил Эльдар Жумагазиев.

В частности, на «Аtameken Services» появился новый и полезный продукт для бизнеса — «Кредитный агрегатор».

Новая функция дает возможность предпринимателю, не выходя из офиса, подать заявку на получение кредита, которая автоматически отправляется на рассмотрение во все ключевые банки и финансовые институты страны.

Также через «Аtameken Services» можно пройти обучение в «Atameken.Academy» по проектам «Бастау» и «Бизнес-школа». Занятия будут проходить в режиме онлайн, с последующим получением сертификата и возможностью претендовать на льготное финансирование проектов.

Для всех предпринимателей, нуждающихся в правовой поддержке на портале работает раздел «Правовая среда». Помимо обширной базы ответов на актуальные юридические вопросы, можно напрямую обратиться к специалистам НПП и они помогут профессионально решить возникающий проблему.

Через портал можно бесплатно составить бизнес-план, налоговую отчетность, провести маркетинговые исследования рынка – всего доступно более шестидесяти сервисных услуг по четырем ключевым направлениям: «Финансирование», «Компетенции», «Правовая среда» и «Сбыт».

«Сервис очень прост и понятен в использовании. Все, что необходимо – пройти простую процедуру регистрации и пользоваться всеми услугами. При осуществлении общереспубликанского опроса бизнесменов, наши специалисты будут помогать регистрироваться на портале. При этом, портал будет технически совершенствоваться, с учетом пожеланий и замечаний предпринимателей», — отметил Эльдар Жумагазиев.

Клара Серикбаева,

пресс-служба Палаты предпринимателей г. Шымкент