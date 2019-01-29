Многолетние истязания удалось раскрыть волонтерам, помогавшим жильцам сгоревшего дома, среди которых оказались жертвы насилия, сообщает Sputnik.

История издевательств над девочками из многодетной семьи потрясла Актау. Широкую огласку ей дали волонтеры местного «Клуба добряков», которые привлекли СМИ и обратились за помощью.

В конце января в многоквартирном доме произошел пожар. Обошлось без жертв, однако жильцы потеряли личные вещи или нуждались в жилье. Когда добровольцы, помогавшие погорельцам, опрашивали многодетную мать, та ответила, что материальной помощи не требуется, но попросила найти психолога для ее дочерей четырнадцати, двенадцати и десяти лет, пострадавших от насилия.

О происходящем в «нехорошей семье» знали соседи и школа, однако никто никаких действий не предпринял.

Родила от педофила

Подробности жуткой трагедии узнали актауские журналисты. Мать девочек осиротела в 13 лет. Опеку над ней взяла подруга родителей, у которой был взрослый 26-летний сын.

«Вскоре парень изнасиловал девочку-подростка, в 14 лет она родила старшую дочь, в 16 лет — еще одну. Затем женщина ушла к другому мужчине, родила от него девочку-инвалида, вернулась к отцу старших детей и родила сына. Затем снова ушла, оставив с ним четверых детей, и лишь недавно забрала детей к себе», — пишет издание ИнАктау.

Дочери рассказали матери, что отец неоднократно насиловал их вместе со своим приятелем-квартирантом.

Заключение врача подтвердило издевательства

За помощью мать девочек решилась обратиться только заручившись поддержкой волонтеров. Они предложили отвезти девочек на обследование в клинику.

«В заключении сказано, что все девочки, 14, 12 и 10 лет не имеют девственной плевы. Старшая впервые была изнасилована в девять лет. Младшая — в декабре 2018 года. У детей вагинальные и анальные повреждения», — рассказала мать журналистам.

При этом старшие девочки говорят, что насилие совершал отец, а младшая указала на квартиранта.

В полиции не хотели принимать заявление

В течение нескольких лет в Актау в пилотном проекте проходила программа Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по защите детей, ставших жертвами или свидетелями насилия. В том числе с правоохранительными органами прорабатывался механизм опроса пострадавших, чтобы дети не подвергались повторной травматизации. Пилотный проект был успешно завершен в 2018 году.

Однако женщине все равно пришлось столкнуться с давлением и некорректным обращением со стороны органов правопорядка, когда она отправилась с заключением врача в УВД Мунайлинского района.

«Сначала они не хотели принимать заявление. Потом сказали, что заключение врача из частной клиники не может служить доказательством, поскольку врач мог быть подкуплен. В кабинете собрались около восьми полицейских, которые начали давить на старшую дочь, задавать ей некорректные вопросы. Дочка испугалась и еще больше замкнулась», — рассказывает Ирина корреспонденту портала.

Соседи знали, но молчали

Когда волонтеры пытались собрать информацию, соседи педофила охотно рассказали, что мужчина почти не кормил детей, избивал их и насиловал. В школе, где учились девочки, о происходящем в семье тоже догадывались, но решили не вмешиваться.

Центр реабилитации примет девочек

Пока идет расследование, реабилитацией девочек займется Центр помощи несовершеннолетним жертвам и свидетелям преступлений «Мейрим».

«К нам обратились волонтеры «Клуба добряков» с тем, что такая ситуация, и как быть дальше. Первым делом я позвонил в подразделение по защите женщин и детей полиции для того, чтобы эти факты были проверены. До настоящего времени мне пока еще оттуда не звонили. Но в любом случае, просьба о том, чтобы с девочками поработал психолог, будет удовлетворена, девочки будут в нашем центре проходить психологическую реабилитацию», — рассказал корреспонденту глава центра Александр Муха.

В полиции изданию сообщили, что заявление женщины приняли, возбуждено уголовное дело.