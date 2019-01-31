Видео вирусного челленджа распространяется в социальных сетях, передает Оtyrar.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

На кадрах, маленькая девочка заходит в комнату и зовет свою маму, в комнату входит молодая женщина, которая зовет свою маму и в комнату входит пожилая женщина, которая зовет свою маму.

В китайских соцсетях большую популярность набрал челлендж, в котором представители четырех поколений семьи должны собраться под одной крышей.

На видео, которые пользователи выкладывают в соцсетях, сначала появляются самые младшие члены семьи, которые зовут маму или папу, а те в свою очередь зовут своих родителей.