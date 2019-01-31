Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании правительства поручил акимам совместно с НПП РК «Атамекен» составить планы развития регионов с учетом специфики областей.

«Два показателя — «доходы» и «качество жизни» — я объявляю главными критериями эффективности государства. Вся экономика, все, что мы делаем, это в конечном счете для людей.

Работу каждого министра и акима надо оценивать по осуществлению этих показателей», — сказал Глава государства на расширенном заседании правительства. Глава государства напомнил о задаче довести долю МСБ в ВВП страны до 50 процентов. В этой связи он отметил, что созданы максимально комфортные условия для предпринимательства.

«Улучшился бизнес-климат, на треть снижен государственный контроль, за счет принятия законодательства и сокращения контролирующих. В рамках Дорожной карты бизнеса было выделено 385 миллиардов тенге, финансовую поддержку получили более 20 тысяч проектов, обучение прошли порядка 180 тысяч предпринимателей, и здесь «Атамекен» провел хорошую работу», — заявил Нурсултан Назарбаев.

Глава государства, отмечая большой потенциал развития предпринимательства, подчеркнул, что каждый аким должен персонально отвечать за развитие МСБ в регионе. «Согласно анализу (скринингу), проведенному НПП РК «Атамекен», только в Актюбинской, Атырауской и Туркестанской областях имеются сотни новых ниш производства «экономки простых вещей». При эффективной работе даже с твердыми бытовыми отходами Казахстан может получать новые миллиардные доходы и тысячи дополнительных рабочих мест», — подчеркнул Президент.

«В каждой области страны есть специфика. В нее нужно вкладывать средства. Где-то это промышленность, где-то аграрная сфера. Поручаю акимам совместно с НПП «Атамекен» сформировать план, нацеленный на создание рабочих мест, с учетом специфики каждого региона», — заявил Нурсултан Назарбаев.

Напомним, с 2017 года в пилотном режиме «Атамекен» провел скрининги в Сарыагашском и Мактааральском районах Туркестанской области, в городе Аркалыке Костанайской области, а также в ряде районов Атырауской и Актюбинской областей.

Например, только в Актюбинской области скрининг позволил определить актуальный перечень субъектов предпринимательства по всем 33 сельским округам, выявить свыше 500 потенциальных проектов для запуска бизнеса с востребованными продуктами и услугами, определить предприятия с неполной загрузкой с формированием вокруг них «сбытовых цепочек» по схеме «сырье-производство-сбыт».

Универсальность системы скрининга позволяет одинаково эффективно проводить исследования как в городах, так и в сельской местности. Важным итогом скрининга в областных центрах и крупных городах станет разработка интерактивных геокарт с нанесением потенциальных объектов бизнеса.