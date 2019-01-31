Казахстанские врачи совершили прорыв в челюстно-лицевой хирургии, сообщает Оtyrar.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Специалисты Национального научного центра материнства и детства впервые вживили титановый имплант подростку. Из-за перелома челюсти студент на протяжении 12-ти лет не мог нормально питаться.

— В 2005 году я с мамой и папой попал в аварию. Получил много травм, в том числе – перелом челюсти. Врачи мне в челюсть вставили шину. В детстве это было незаметно. У меня рот открывался всего на 2 сантиметра.

О былых кошмарах 17-летний житель Туркестана Диас Рустем вспоминает с улыбкой. Пережив 4 операции, он только сейчас по-настоящему может насладиться пищей и вдоволь покушать. Всего за месяц после операции юноша набрал 8 килограммов. Сегодня Диас чувствует себя хорошо, свободно говорит и наконец-то может нормально поесть.

Диас Рустем, житель г. Туркестана: — Все 12 лет я не мог нормально кушать, сильно похудел. Практически не общался со сверстниками. В этом году мне сделали четвёртую операцию в столичном Центре материнства и детства. После этого мне стало гораздо лучше. Я хочу сказать, большое спасибо, врачам.

В тот день врачи провели в операционной пять часов. Для того чтобы прооперировать Диаса челюстно-лицевой хирург Руслан Ся-Тун-Чин прошёл обучение в Москве. Там же в России для подростка заказали 3D-стереолитографическую модель черепа в натуральную величину и индивидуальный титановый имплант. В отличие от кости, которая осядет, протеза хватит на всю жизнь.

Руслан Ся-Тун-Чин, челюстно-лицевой хирург: — Мы сейчас на стадии, чтобы самим разрабатывать 3D-моделирование. Это сократит время, сократит бюджет. То есть, мы меньше будем платить. Потому что, если мы сами это научимся делать, мы просто даём программу, и нам привозят ту деталь, которую мы хотим.

Раньше подобные дефекты в Казахстане устраняли только у взрослых, подростков оперировали за границей. За рубежом такая операция стоит порядка 50 тысяч долларов. Диасу повезло. В Национальном научном центре материнства и детства Астаны ему помогли бесплатно.

Шолпан Алтынова, заместитель директора ННЦМД: — Это импортозамещающие технологии. То есть, если раньше мы за этими методиками лечения, технологиями выезжали за рубеж, то сейчас мы привезли их сюда. И здесь мы это внедряем в Казахстане. Будем дальше работать, внедрять. Конечно, врачи уже готовы. Перебороли мы себя, что мы уже знаем. Мы теперь уверены в своих силах.

По словам врачей, на сегодняшний день в Казахстане в подобных операциях, нуждаются порядка 40 подростков. Отметим, за прошлый год челюстно-лицевые хирурги медцентра прооперировали порядка 250 пациентов. У четверых были редкие случаи.