В Шымкенте вынесли приговор по делу о смерти сотрудника полиции.

Главного врача Нурлана Мусабекова приговорили к 2 годам условно по статье 317 часть 3, к отстранению от работы в медицинской сфере и к 100 часам социальных работ.

Такой приговор был вынесен с учетом обстоятельств дела — признанием вины самого врача, а также его семейного положения, ведь у него пять несовершеннолетних детей.

По словам судмедэкспертов, главнейшей ошибкой врача стало несоблюдение интервала времени, с которым вводились препараты, который должен был составлять 3-4 часа.

Напомним, что сотрудник полиции скончался 25 сентября 2018 года в одной из частных клиник Шымкента. Молодой полицейский проходил лечение от бесплодия. По словам родных мужчины, ему стало плохо сразу после капельницы. Врачи клиники утверждают, что пациент проходил лечение не в первый раз и препараты погибшему вводились и ранее.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по 317 статье УК РК:

«Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником».