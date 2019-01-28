В Туркестанской области в прошлом годусдали в эксплуатацию около 400 тыс кв. метров жилья.

В Туркестанской области в минувшем году за счет всех источников финансирования ввели в эксплуатацию 387,8 тыс. кв. метров жилья (3003 квартиры). По сравнению с аналогичным периодом 2017 года данный показатель увеличился на 21,7%. За счет государственного бюджета велось строительство 171,8 тыс. кв. метров арендного жилья (2509 квартир, 74 жилых домов). По итогам года сдано в эксплуатацию 30,6 тыс. кв. метров (500 квартир, 35 жилых домов).

Кроме того, в текущем году за счет всех источников государственного финансирования запланировано построить 186 многоэтажных жилых домов (466,2 тыс. кв. метров, 6721 квартир). Из них в этом году намерены сдать в эксплуатацию 82 многоэтажных жилых дома (211,6 тыс. кв. м., 3133 квартиры).

Также в области запланировано строительство и ввод в эксплуатацию 1715 частных жилых домов (239,8 тыс кв. метров).

Наряду с этим, за счет средств АО «СПК Туркестан» и частного застройщика ведется строительство кредитного жилья, а именно 6 жилых домов на 336 квартир. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован в третьем квартале 2019 года. Все квартиры будут реализованы в рамках программы «7-20-25».

Вместе с тем, напомним, в Туркестане в микрорайоне Отырар на площади 38 га началось строительство 88 многоэтажных жилых домов. В четырех жилых комплексах «Отырар», «Сырдария», «Арман» и «Сауран» насчитывается 2724 квартиры, общая площадь которых составляет 196285 кв. м.