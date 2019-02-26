Вчера глава государства Нурсултан Назарбаев назначил теперь уже бывшего акима Актюбинской области Бердибека Сапарбаева министром труда и социальной защиты населения РК. Что известно о новом главе ведомства, в материале NUR.KZ.
Бердибек Машбекович родился в селе Бесарык Кызылординской области 9 февраля 1953 года.
До сегодняшнего назначения занимал пост акима Актюбинской области.
Бердибек Сапарбаев закончил Алма-Атинский институт народного хозяйства в 1977 году по специальности «Экономика и планирование материально-технического снабжения». Имеет научные звания доктора экономических наук, профессора и является почетным членом Академии социальных наук.
Свою трудовую деятельность начал простым рабочим совхоза Яныкурганского района Кзыл-Ординской области (1969-1971).
Затем работал ревизором Казахского республиканского управления гострудсберкасс (08.1977-09.1977).
В разные годы занимал должности экономиста, старшего, ведущего, главного экономиста, заместителя начальника отдела Министерства финансов Казахской ССР (10.1977-1988); заместителя Министра народного образования Казахской ССР (1988-1993); заместителя заведующего, заведующего отделом финансов, труда и социальной защиты Аппарата Президента и Кабинета министров РК (1993-1994).
То есть, стаж работы в кабмине у него тоже имеется.
В 1995 году руководил аппаратом Кабинета Министров РК.
После чего с 1995 по 1999 годы был акимом Кызылординской области, потом возглавлял Южно-Казахстанскую область.
С 2002 по 2006 годы работал председателем Агентства таможенного контроля, вице-министром финансов — председателем Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК.
И снова должность в правительстве. С 2006 по 2007 годы работал замглавы канцелярии премьер-министра РК — представителем правительства в Мажилисе.
Бердибек Сапарбаев назначался на пост вице-министра экономики и бюджетного планирования.
Уже был министром труда и соцзащиты населения с 2007 по 2009 годы.
Затем стал акимом Восточно-Казахстанской области (04.03.2009-11.11.2014).
Работал на должности заместителя премьер-министра РК (2014-2015).
А в сентябре 2015 года был назначен главой Актюбинской области. На этом месте трудился вплоть до настоящего назначения.