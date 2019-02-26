Вчера глава государства Нурсултан Назарбаев назначил теперь уже бывшего акима Актюбинской области Бердибека Сапарбаева министром труда и социальной защиты населения РК. Что известно о новом главе ведомства, в материале NUR.KZ.

Бердибек Сапарбаев. Фото: aktobenews.kz

Бердибек Машбекович родился в селе Бесарык Кызылординской области 9 февраля 1953 года.

До сегодняшнего назначения занимал пост акима Актюбинской области.

Бердибек Сапарбаев закончил Алма-Атинский институт народного хозяйства в 1977 году по специальности «Экономика и планирование материально-технического снабжения». Имеет научные звания доктора экономических наук, профессора и является почетным членом Академии социальных наук.

Свою трудовую деятельность начал простым рабочим совхоза Яныкурганского района Кзыл-Ординской области (1969-1971).

Затем работал ревизором Казахского республиканского управления гострудсберкасс (08.1977-09.1977).

В разные годы занимал должности экономиста, старшего, ведущего, главного экономиста, заместителя начальника отдела Министерства финансов Казахской ССР (10.1977-1988); заместителя Министра народного образования Казахской ССР (1988-1993); заместителя заведующего, заведующего отделом финансов, труда и социальной защиты Аппарата Президента и Кабинета министров РК (1993-1994).

То есть, стаж работы в кабмине у него тоже имеется.

В 1995 году руководил аппаратом Кабинета Министров РК.

После чего с 1995 по 1999 годы был акимом Кызылординской области, потом возглавлял Южно-Казахстанскую область.

С 2002 по 2006 годы работал председателем Агентства таможенного контроля, вице-министром финансов — председателем Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК.

И снова должность в правительстве. С 2006 по 2007 годы работал замглавы канцелярии премьер-министра РК — представителем правительства в Мажилисе.

Бердибек Сапарбаев назначался на пост вице-министра экономики и бюджетного планирования.

Уже был министром труда и соцзащиты населения с 2007 по 2009 годы.

Затем стал акимом Восточно-Казахстанской области (04.03.2009-11.11.2014).

Работал на должности заместителя премьер-министра РК (2014-2015).

А в сентябре 2015 года был назначен главой Актюбинской области. На этом месте трудился вплоть до настоящего назначения.