О ситуации с заболеваемостью корью в Казахстане рассказал вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге по окончании заседания Правительства РК, передает МИА «Казинформ».

«В настоящий момент у нас зарегистрировано 1 876 подтвержденных случаев кори, среди них детей до 14 лет — 1 426, или 76%. Заболеваемость регистрируется в основном среди непривитых детей, что составляет 64% всех случаев. Различные моменты есть: есть недостижение прививочного возраста, медицинские отводы, имеются и отказы от вакцинации», — сказал Алексей Цой, отвечая на вопросы журналистов.

Согласно озвученным данным, за последние сутки новых подтвержденных случаев кори зарегистрировано не было. В целом сейчас получают лечение 105 пациентов, завершил лечение 1 771 пациент по Казахстану.

«Пока в настоящий момент пороговый уровень у нас по кори не достигнут, но все профилактические мероприятия мы осуществляем. По сравнению с прошлым годом, конечно, идет рост, это вызвано аналогичным ростом во всех наших соседних государствах. В целом, вся Европа «горит», наши ближайшие соседи — Россия, Грузия, Кыргызстан, поэтому мы сейчас проводим дополнительный анализ и консультируемся со Всемирной организацией здравоохранения по ведению возможно дополнительной иммунизации населения», — сообщил Алексей Цой.

Он также уточнил, какую группу населения планируется охватить дополнительной иммунизацией.

«То есть мы хотим охватить те группы, которые не были охвачены ранее. В 90-х годах у нас были провалы и с поставкой, и с вакцинацией, и то население, которое в тот момент, возможно, не дополучило эти вакцины, желательно, чтобы дополнительно вакцинировалось. Дети сейчас у нас вакцинируются с года по рекомендации ВОЗ. И уже у нас была такая практика, когда был подъем кори в 2015 году, мы вакцинировали детей с 9 месяцев, для того чтобы защитить их. До 9 месяцев вакцинация неэффективна, потому что иммунитет должен приобретаться ребенком от матери. Соответственно, мы планируем сейчас возрастные группы, особенно женщин детородного возраста и мужчин до 40 лет. Сейчас прорабатывается вопрос также дополнительной иммунизации, для того чтобы поднять их иммунитет и в дальнейшем, чтобы они могли передать его своим детям и себя защитить», — пояснил Алексей Цой.