Идти по жизни легко — удовольствие. Одна беда: мало кому оно доступно. Так что приходится и преграды преодолевать.

И представители каждого знака зодиака делают это по-своему.

Овен не верит в трудности до последнего. Ему вечно кажется, что стоит чуть подождать, и все само собой станет хорошо. Как ни странно, иногда так и получается. А если нет, Овен поупрямится-поупрямится, да и выберет другой путь. Но никому не признается, почему сделал это.

Телец видит трудности заранее. К тому моменту, когда они появляются на горизонте, он уже знает, кому поручить решение всех проблем, а также имеет запасной план действий. Это, впрочем, не мешает Тельцу успешно и вдохновенно импровизировать, если вдруг возникает такое желание.

Близнецам приходится сделать над собой усилие, чтобы признать, что трудности есть и они серьезны. Слишком велик соблазн сделать вид, что все идет как надо, а если нет — то скоро само собой исправится. Но с опытом приходит понимание, что лучше не отрицать очевидное, а действовать.

Раки видят трудности там, где их нет, а также часто принимают чужие проблемы за свои. Поэтому жизнь у представителей знака нелегкая. Но есть и плюсы: когда складываются по-настоящему сложные ситуации, представители знака уже морально готовы к тому, чтобы справляться с ними, и не пятятся назад, а гордо идут вперед.

Львы не считают трудности чем-то серьезным: представители знака уверены и в себе, и в поддержке звезд. Поэтому и справляются со своими проблемами отлично. А вот чужих часто не замечают, даже если кто-то изо всех сил пытается привлечь к ним внимание.

Девы относятся к трудностям очень спокойно, как и почти ко всему в жизни. Не паникуют, не жалуются, а просто ищут способ двигаться дальше. И ведь находят, даже если это дается им нелегко. Другим же остается только удивляться и восхищаться; повторить то, что удалось Девам, обычно просто невозможно.

Весы знают, что всегда легко не бывает, поэтому трудностям не удивляются. Но каждый раз думают, что справиться может кто-нибудь другой, и в большинстве случаев находят такого человека в своем окружении. А если нет — то просто тянут время, и оно работает на них.

Скорпионы трудностей не боятся, они их создают. Правда, обычно не себе. Зато всегда могут помочь преодолеть и обычно не отказываются от благодарности. Это именно те люди, которым проблемы часто идут на пользу. Главное — не бояться извлекать ее.

Стрельцы с трудностями героически борются, даже если этого можно было бы избежать. Это они идут в гору, хоть и умны, и рубят сук, на котором сидят, хорошо понимая, к чему это может привести. Учит ли их жизнь чему-нибудь? Конечно: ходить в гору быстрее и держать острый топор наготове.

Козероги не любят трудностей и каждый раз огорчаются, сталкиваясь с ними. Представители знака верят, что все могло бы быть куда проще, и именно к этому стремятся. Мечты об идеальном мире не помогают Козерогам решать проблемы, а вот друзья и близкие делают именно это.

Водолеи знают о трудностях и догадываются, что их неплохо было бы преодолеть. Но переход от теории к практике дается представителям знака нелегко. Куда проще оказывается искать обходные пути и окольные тропы. Они, кстати, обычно приводят Водолеев к цели, хоть и не сразу.

Рыбы умеют не сталкиваться с трудностями, хотя сами не всегда понимают, как это получается. Интуиция становится тем острее, чем ближе преграда на пути, и способ решить проблему всегда находится. А если нет, то Рыбы придумывают способ извлечь пользу из происходящего. Уж что-то, а изобретать невозможное они умеют.

Источник: Lady.mail.ru