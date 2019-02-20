С 13 по 14 марта 2019 года в рамках исполнения государственной программы по продвижению экспорта состоится официальная торгово-экономическая миссия в Ташкент.

Организатором мероприятия выступает Внешнеторговая палата Казахстана НПП РК «Атамекен». Основная цель — налаживание прямых контактов, активизация торговых отношений между казахстанскими предприятиями и потенциальными покупателями, а также проведение двусторонних встреч.

Казахстан располагает большим потенциалом для экспорта пищевой и строительной продукции в Узбекистан, обладающей ценовым преимуществом по сравнению с импортируемыми из других стран товарами. В этой связи, ТЭМ будет ориентирована на вышеупомянутые отрасли.

Внешнеторговой палатой Казахстана в рамках ТЭМ покрываются следующие расходы:

Аренда оборудованного конференц-зала;

Проживание казахстанских участников (не более одного человека от предприятия и только в официальные сроки проведения ТЭМ);

Трансфер казахстанских участников в стране пребывания.

Прочие расходы (перелет, суточные и т.д.) покрываются участниками самостоятельно.

В этой связи, в случае Вашей заинтересованности, прошу в срок до 24 февраля т. г. заполнить заявку.

По всем вопросам обращаться: Өмірзақ Айнұр Маратқызық, по телефону: 8(7172) 279056 (204), 8 707 118 80 85, электронная почта: a.omirzak@atameken.kz и Абдраманов Алибек Калдыбекулы по телефону: 8 702 777 32 91, электронная почта: abdramanov.alibek@gmail.com.