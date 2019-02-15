Право на отставку является элементом конституционного статуса Президента Республики, заключили в Конституционном Совете.

Конституционный совет РК огласил нормативное постановление, принятое по обращению Президента, об официальном толковании пункта 3 статьи 42 Конституции Республики, сообщает Informburo.kz.

Глава государства просил ответить на следующий вопрос:

«Является ли исчерпывающим установленный пунктом 3 статьи 42 Конституции Республики Казахстан перечень оснований досрочного прекращения полномочий Президента Республики Казахстан?».

Конституционный Совет разъяснил, что указанная норма Конституции не содержит полного перечня оснований досрочного прекращения полномочий Президента Республики.

По мнению совета, из основного закона вытекает право Главы государства на отставку. Это право является элементом президентской формы правления и конституционного статуса Президента страны.

Оно принадлежит Президенту и как человеку, и как гражданину Казахстана, и следует также из других положений Конституции, закрепляющих конституционные права каждого индивида на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии (пункт 1 статьи 13, пункт 1 статьи 24).

Конституционный Совет считает, что имеющееся в пункте 3 статьи 42 Конституции словосочетание «а также в случае досрочного освобождения… Президента от должности…» охватывает и отставку Главы государства как основание досрочного прекращения его полномочий.