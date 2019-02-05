Патовая ситуация: пока суд решает, кто владелец соединительного пути, предприниматели терпят убытки.

Сразу 17 контрагентов железной дороги обратились в Палату предпринимателей г. Шымкент за решением проблемы, в которой оказались не по своей воле.

Все они на протяжении многих лет пользовались одной и той же железнодорожной веткой, по которой получали и отправляли грузы.

15 лет эта ветка принадлежала ТОО «Путьтранссервис», с которым предприниматели все эти годы заключали договора на пропуск вагонов. Но в ноябре 2018 года в адрес всех контрагентов пришли письменные уведомления от АО «Центр транспортного сервиса» (ЦТС) о том, что хозяин пути теперь он и договора по пропуску вагонов нужно теперь заключать исключительно с ним.

Но дело в том, что одновременно с ним права собственности на соединительный путь заявляет и ТОО «Путьтранссервис», который тоже считает себя хозяином ветки. Что интересно, обе компании получили на одну и ту же ветку госрегистрацию. Дело дошло до суда, в данный момент там рассматривается спор между собственниками соединительного пути и окончательного решения суда не принято.

Тем временем, несмотря на то, что суд не вынес свой вердикт, железнодорожный перевозчик — филиал АО «КТЖ – Грузовые перевозки» — «Шымкентское отделение ГП» не признает договоры, заключенные с «Путьтранссервис», и отказывается подавать вагоны тем, кто заключил с ним договора. По словам предпринимателей, железнодорожный перевозчик, лоббируя интересы своего бывшего структурного подразделения, каким является ЦТС, настаивает на необходимости заключения договора исключительно с ним. Тем временем грузоотправители и грузополучатели связаны по рукам: спор между двумя бизнес-субъектами парализовал деятельность 17 предпринимателей.

Как же так получилось, что у одного соединительного пути оказалось два хозяина? Все банально просто: это вина госорганов, выдавших правоустанавливающие документы на один и тот же объект недвижимости двум юридическим лицам.

Палатой предпринимателей вопрос был вынесен на очередное заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции. Но здесь всплыли и другие обстоятельства, проясняющие, кто же главный барьер на пути предпринимателей.

Так, ИП Абдуллаева А.А. с 2006 года владела земельным участком под существующий железнодорожный путь и складское помещение. Все десять лет предприниматель выплачивала за участок кредит, отремонтировала полностью ветку и привела в рабочее состояние. Через 10 лет, как только был погашен кредит предпринимателем, АО «НК «Казакстан темир жолы» решило через суд забрать земельный участок под железной дорогой (естественно, вместе с путями), мотивируя тем, что он имеет стратегическое значение для железной дороги. Причем, никакие компенсационные выплаты предпринимателю не были возмещены. А через год КТЖ совершенно бесплатно передает этот участок другому владельцу – вышеупомянутому ЦТС.

«На каком основании они передают эту землю с путями ЦТС? Мне известно, что КТЖ передали этому же ЦТС еще 19 участков по Шымкенту. Суд даже не учел того, что железная дорога в одностороннем порядке расторгла с нами договор, который имел силу до 2019 года. Кадастровые документы на земельный участок под склад, которые остались у ИП, КТЖ просто-напросто нам не вернула, ссылаясь на то, что они утеряны, и мы до сих пор не можем восстановить документы на землю под складское помещение. Иначе, как беспределом, это никак не назовешь», — возмущен представитель ИП Абдуллаева Марат Абдуллаев.

«Если тут земля отбирается, а там безвозмездно она передается, то здесь однозначно усматриваются признаки коррупции», — резюмировали члены Совета и рекомендовали Палате направить обращение в Нацбюро по противодействию коррупции.

Клара Серикбаева