В Шымкенте департамент ЧС усилил профилактическую работу среди населения после трагедии в Астане.

Сотрудники Департамента ЧС по г. Шымкенту и мажилисмен Тургын Сыздыков почтили их память минутой молчания.

Народный избранник отметил, что такая трагедия не должна повториться. Для этого нужно активизировать разъяснительную работу среди населения.

В свою очередь, спасатели рассказали о том, какая работа проводится по оснащению техникой, а также о работе по предотвращению ЧС.

В Шымкенте начнется строительство депо пожаротушения в административном центре, который расположен в микрорайоне Нурсат. Кроме того, запланирована покупка 35 единиц спецтехники для пожаротушения. Для этого необходимы 3,5 млрд тенге.