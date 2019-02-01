Списание штрафов и пени предусмотрено для субъектов малого и среднего бизнеса.

Налоговая аминистия не распространяется на физические лица. Об этом сообщил 22 января председатель Комитета государственных доходов МФ РК Марат Султангазиев, отвечая на вопрос казахстанки на сайте dialog.egov.kz,передает Zakon.kz.

Женщина задала вопрос, почему ей отказали списать пени, так она погасила основную сумму налога, она также спросила, можно ли ей рассчитывать на налоговую амнистию на пени.

На что глава КГД ответил, что налоговая аминистия пока распространяется только на предпринимателей.

«Главой государства в Послании народу Казахстана от 5 октября 2018 года (…) поручено провести с 1 января 2019 года налоговую амнистию для субъектов малого и среднего бизнеса путем списания пени и штрафов, при условии уплаты основной суммы налога», — говорится в ответе.

В связи с чем закон «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» дополнен статьей 57-1, предусматривающей списание налогоплательщикам пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки, числящейся на лицевых счетах по состоянию на 1 октября 2018 года.

«Согласно статье 57-1 закона списание пеней и штрафов не распространяется физических лиц, за исключением налоговой задолженности, образовавшейся в связи осуществлением предпринимательской деятельности, деятельности частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, профессионального медиатора», — подчеркнул Султангазиев.

Между тем у обратившейся женщины была задолженность по налогу на имущество физических лиц, по земельному налогу с физических лиц, по налогу на транспортные средства с физических лиц.

«Таким образом, налоговая задолженность числящаяся на лицевых счетах, не связана с предпринимательской деятельностью, в связи с чем налоговая амнистия на Шайхиеву У.С. не распространяется», — заключил председатель КГД.

С 1 января 2019 года вступил в силу закон, предусматривающий проведениеналоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса.

Между тем глава государства 30 января на расширенном заседании правительства поручил провести налоговую амнистию и для физических лиц. В настоящее время обсуждается механизм такой амнистии.