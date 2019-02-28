Столичный бизнесмен перечислил 100 тысяч тенге семье Динары Ахметовой, необходимых на лечение ее 13-летнего сына Армана.

«В июле прошлого года ребенку был поставлен диагноз «Свищ» и была сделана операция в Шымкенте.

Но в течение восьми месяцев после операции ребенку становилось все хуже. Шымкентские медики отказались от следующей операции и направили в Алматы. Директор школы, в которой учился Арман, пока была здорова, добилась квоты на лечение, и ребёнок с мамой 11 марта должен быть в Алматы. Но семья, находясь в очень бедственном социальном положении, не смогла найти деньги на билет, питание и проживание в Алматы. Директор школы решила обратиться к бизнесменам и разместила заявку с просьбой о помощи на портале «Менің Атамекенім».

«Нужно около 100 тысяч тенге для поездки на операцию в Алматы. Помогите, пожалуйста, у ребёнка часто поднимается температура! Это операция жизненно важна!!!» — написала она на портале в разделе «Мне нужна помощь». Сразу откликнулся бизнесмен из Астаны, который решил остаться неизвестным.

Динара Ахметова безмерно благодарна ему, она желает ему только здоровья:

«Пусть Всевышний отблагодарит его за доброту! Теперь у моего сына есть шанс вылечиться и жить дальше!»

Сама Динара тоже нуждается в лечении, несколько лет назад ей удалили одну почку, к тому же, у нее проблемы со зрением, она очень плохо видит. Но при этом она никак не может оформить инвалидность или пенсию по состоянию здоровья: женщину футболят от одной инстанции к другой. По словам ее близких, за инвалидность в инстанции у нее даже попросили взятку. Кроме того, Динара одна воспитывает двоих детей (муж умер много лет назад), живут во времянке. Из-за того, что она часто болеет, с ней не церемонятся работодатели, быстро увольняют. По словам директора школы Гаухар Байбосыновой, и Арман, и его старшая сестра учатся хорошо. К сожалению, сестра в прошлом году после девятого класса вынуждена была уйти в колледж по одной простой причине – там обучение бесплатное и бесплатные обеды. Семья действительно нуждается в поддержке, хотя сама глава семейства об этом не просит. Ее мечта сейчас – вылечить сына.

Напомним, проект «Менің Атамекенім», направлен на выявление системных и адресных социальных проблем. Теперь любой человек, оказавшись в трудной жизненной ситуации, может зайти на портал «Менің Атамекенім» и рассказать о своей проблеме. На сайте есть кнопка «Мне нужна помощь», при нажатии на которую появляется окно с формой анкеты. Ее необходимо скачать, распечатать и заполнить. Уже заполненную анкету необходимо отсканировать и загрузить на сайт. Для тех, кто желает помочь нуждающимся, предусмотрена кнопка «Я хочу помощь».

Благодаря платформе «Менің Атамекенім» неравнодушные граждане смогут узнать о людях, которые оказались в трудном положении, сделать доброе дело и помочь своим соотечественникам. Также обращения можно отправить на whatsapp по номеру +7 776 333 77 66