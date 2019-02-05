С момента принятия Конституции Республики Казахстан в 1995 году по настоящее время в Конституционный совет было направлено 220 обращений, в том числе 22 от имени Президента.

Заявление Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева по поводу обращения в Конституционный Совет Заявление Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева по поводу обращения в Конституционный Совет Опубликовано AkordaPress Вторник, 5 февраля 2019 г.

Согласно Закону «О Конституционном Совете РК» правом официального толкования Конституции обладает Конституционный совет. Наличие пробелов в законодательстве является нормальным явлением.

Например, в Конституции не определены условия замены Президента, а также не предусмотрены случаи его добровольного ухода в отставку. Во всех конституциях мира существуют такие нормы. В связи с большой актуальностью данных аспектов я попросил Конституционный Совет разъяснить эти положения.

Сегодня общество интересует вопрос выборов. Вместе с тем не стоит создавать ажиотаж вокруг этой темы. В Конституции страны, Конституционном законе «О Президенте Республики Казахстан» четко расписаны порядок и время проведения выборов, сроки окончания полномочий. В рамках Конституции Президент имеет право объявлять досрочные выборы, однако подобное не предвидится. Поэтому необходимо сохранять спокойствие и продолжать заниматься повседневной деятельностью.