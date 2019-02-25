В Шымкенте впервые прошла масштабная родительская конференция.

Мероприятие было инициировано Казахстанской ассоциацией дошкольных организаций, корпоративным фондом «Bi Жұлдызай» при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте, партии «Нұр Отан», МОН РК и акимата Шымкента. На ней обсудили вопросы и проблемы родителей детей с ограниченными возможностями.

В рамках конференции открыли детский сад, какого в Шымкенте до сих пор не было. Особенные детки теперь смогут мягко и безболезненно адаптироваться к социуму. Первый инклюзивный детсад «Асыл бала» рассчитан на 100 детей с ограниченными возможностями. Сейчас идет набор дошколят с инвалидностью.

Один детский сад не сможет охватить дошкольным обучением всех особенных мальчишек и девчонок. Об этом говорят на масштабной родительской конференции «Мейірімді алақан». Сотни родителей детей с ограниченными возможностями жалуются на острую нехватку детсадов для особенных детей. В Казахстанской ассоциации дошкольных организаций предлагают решиться на смелый эксперимент.

Республиканская конференция для родителей особенных детей пройдёт во всех регионах Казахстана. Следующая остановка — запад страны.