Общественники предлагают внедрить аналитическую систему «Око», которая позволяет идентифицировать порядка 42 видов рисков в госзакупках.

Управление внутренних дел города Туркестан хочет закупить массажное кресло на сумму 422 тыс. тенге по системе госзакупок. Об этом в ходе совещания по результатам работы АДГСПК в 2018 году заявил член Специальной мониторинговой группы по противодействию коррупции при Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции Рахим Ошакбаев, передаёт Bnews.kz.

«Около 30% всех госзакупок, мы считаем, были проведены с надлежащей конкурентной средой. Есть примеры приобретения товаров, несвойственных для госслужащего. В настоящий момент, управление внутренних дел города Туркестана хочет закупить массажное кресло на сумму 422 тыс. тенге. Зачем массажное кресло по такой большой цене УВД, мы недоумеваем. То есть система мониторинга позволяет на разных ступенях выявлять и информировать исполнителей и организаторов закупок, что их закупка выглядит не очень красиво», — рассказал Рахим Ошакбаев.

По мнению эксперта, порядка 72% в прошлом году были проведены с ограничением конкуренции.

«Как вы знаете, в своем послании Президент поставил задачу по снижению теневого оборота в экономике как минимум на 40% за три года. Здесь в части госзакупок мы предлагаем ввести инструмент общественного их мониторинга. В 2018 году порядка 72,5% госзакупок, на наш взгляд, были проведены с ограничением конкуренции. Есть 4 больших проблемы – это завышение цены, увеличение стоимости заключенных договоров, учреждение технической спецификации и приобретение нецелесообразных товаров, работ и услуг», — добавил он.

Рахим Ошакбаев привел пример, когда изначально при проведении госзакупок ставится низкая цена, чтобы отсечь конкурентов.

«Другой пример – в прошлом году мы информировали счетный комитет и агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции о типичном подходе по ограничению конкуренции, когда при проведении тендера занижается цена радикально, чтобы никто не пришел, но объем очень большой при нереальной цене. Это невозможно исполнить по такой цене, но приходит один поставщик – и заключает договор, а затем при помощи 10 допсоглашений эта сумма при неизменном объеме увеличивается до 5 млрд тенге. Это явление очень распространено, в первом полугодии 2018 года, когда мы проводили анализ, таких договоров было выявлено порядка 9 тыс. единиц, заключенных подобным образом. К сожалению, нормативная правовая база несовершенна и не позволяет бороться с подобными схемами, неправомерно ограничивающими конкуренцию. Поэтому что мы предлагаем – есть аналитическая система «Око», которая хорошо известна всем правоохранителям, эта система позволяет мониторить всю информацию в отношении госзакупок с портала, в отношении закупок «Самрук-Казыны», и позволяет внутри себя идентифицировать порядка 42 видов рисков, в том числе –коррупционных», — сообщил спикер.

Мониторинговая группа предлагать увеличить общественный контроль за проведением конкурсов госзакупок, а также отправлять организатору «письма счастья», в которых будут изложены сообщения о возможных нарушениях.

«На основе публичных данных можно делать анализ по 7 видам рисков, плюс экспертная группа, которую мы собрали, может на выходе анализировать полученную информацию, определять – есть там риск или нет. Мы можем на основе этого делать превентивные письма или «письма счастья», то есть если мы увидели конкурс, объявленный на кресло стоимостью полмиллиона, ничто не мешает нам отправить письмо организатору конкурса с указанием на то, что возможно это не релевантный конкурс. Одновременно эти письма идут в заинтересованные госорганы, в частности– в АДГСПК. Хочу подчеркнуть, что никто при этом не делает никаких правовых выводов, никто не заменяет собой какие-то госорганы, общественность проводит общественный мониторинг и делает предположение, выдвигает гипотезу по той или иной госзакупке, что здесь есть риск правонарушения, или возможно есть риск ограничения конкуренции», — заключил Рахим Ошакбаев.