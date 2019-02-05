Конституционный совет должен дать официальное толкование пункта статьи Конституции, который касается условий прекращения полномочий главы государства, сообщает Sputnik.

Конституционный совет принял к производству обращение президента Нурсултана Назарбаева. Речь идет об официальном толковании пункта 3 статьи 42 Конституции, сообщается на сайте совета.

В настоящее время идет работа по подготовке материалов к заседанию Конституционного совета. Там будет рассмотрено по существу обращение главы государства.

О чем гласит 42 статья Конституции

Статья 42 Конституции касается условий прекращения полномочий главы государства.

«Полномочия президента Республики прекращаются с момента вступления в должность вновь избранного президента Республики, а также в случае досрочного освобождения или отрешения президента от должности либо его кончины», — говорится в третьем пункте.