Недавняя новость о том, что в Шымкенте в пилотном режиме установлены биометрические устройства в детских садах и вход будет строго по отпечаткам пальцев внесла сумятицу в общество. Многие учредители частных детских садов и родители детей против такого нововведения.

Вот уже два месяца воспитанники детского сада «Кумсай» каждое утро проходят необычную процедуру: у входа в здание детского учреждения малыши должны приложить пальчики к терминалу, который считывает с них информацию.

Таким образом устройство регистрирует посещаемость детей. Это ноу-хау называется система биометрического планирования «Сана», в детских садах его установили относительно недавно. Пилотный проект тестируется в трех дошкольных учреждениях.

Нововведение от образования понравилось не всем. Идею чиновников в штыки восприняли некоторые родители. Айгуль Байдаулетова говорит, что электронное устройство будет негативно влиять на здоровье детей. Женщина считает, что система биометрического планирования, установленная в детских садах, вредна для детского здоровья.

Айгуль Байдаулетова, родительница: «Мы, как родители, выступаем против установки этого прибора. И намерены этот протест выразить в письменной форме. Поскольку, наши дети итак окружены вредными излучениями от смартфонов, интернета. В Европе даже двери магнитные убирают, потому что, это как рентген, вредно».

Против системы считывания детских отпечатков выступает и шымкентская ассоциация дошкольных организаций. Общественники заявляют, что такое дорогостоящее устройство могут позволить не все дошкольные учреждения. Один терминал стоит 170 тысяч тенге, а его обслуживание требует еще 15 тысяч тенге ежемесячно.

Диана Караманова, директор филиала «Казахстанская ассоциация дошкольных организаций» г. Шымкент: «Стоимость этого оборудования, скажем так, не из дешевых. Это, естественно, идет из бюджета самого предпринимателя, из бюджета детского сада. С родителей лишнюю копейку взять нельзя. Соответственно, это все будет бить по карману самого предпринимателя, то есть учредителя дошкольного учреждения».

В городском управлении образования говорят, что систему биометрического планирования в детских садах устанавливают неспроста. Это ноу-хау обеспечит не только безопасность малышей, но и предупредит коррупцию. В Шымкенте в 25 детсадах выявили махинации с «мертвыми душами». Учредители частных дошкольных учреждений зачисляли в садик детей по госпрограмме «Балапан» и получали на них деньги из бюджета, а на деле эти воспитанники детсад не посещали.

Акерке Абылхан, руководитель образования г. Шымкента: «Установление биометрической системы для частных детских садов, не обязательно. Мы никого не принуждаем. Но,учитывая то, что на сегодняшний день управлением образования города Шымкент было выявлены махинации на 4,5 миллиона тенге, которые уже возвращены в бюджет, мы просим учредителей частных детских садов работать добросовестно».

Что касается страхов родителей по поводу облучения, то система биометрического сканирования «Сана» абсолютно безопасна для детей, — утверждает предприниматль Бекзат Егемберидев. Он поставляет эти устройства в дошкольны учреждения Шымкента и говорит, что функция терминалов заключается лишь в том, чтобы считывать нужную информацию с пальцев детей и хранить ее в базе данных.

Бекзат Егембердиев, предприниматель: «Для подключения к системе в детском саду устанавливается терминал — считыватель отпечатков пальца. После установки терминал подключается к нашей сети, к нашей системе через сеть интернет. Далее путем сканирования база терминала пополняется отпечатки пальцев детей. Это автоматизированная система табелирования детей. Показывает точное время посещение ребенком детского сада. К каждому пальцу присваивается ID-номер. Этот ID-номер уже есть на нашем сервере. После того, как утром пришел ребенок этот ID-номер через наш терминал отправляется на наш сервер и уже там идет фиксация точного времени посещения детского сада. Нашей системой производится точный расчет сумм выплачиваемых по госзаказу данному детскому саду.

Пилотный проект рассчитан на девять месяцев. Если за это время устройство докажет свою эффективность, его начнут устаналивать и в остальных детских садах.