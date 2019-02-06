Убийство пожилой супружеской пары в элитном микрорайоне по улице Байтурсынова, обрастает подробностями.

Пока сообщения поступают из неофициальных источников.

По словам соседей погибших, супругов застрелили, однако никто не слышал звуков выстрелов. По неподтвержденным данным, в момент убийства в доме мог находится их внук.

Проводится судмедэкспертиза тел.

Похороны состоятся завтра.

Напомним, что в ночь с 5 на 6 февраля в Шымкенте в частном доме убита супружеская пара.

По факту убийства супружеской пары в городе Шымкенте начато досудебное расследование по статье 99 УК РК. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа из числа опытных сотрудников полиции города.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Ернар Балабеков