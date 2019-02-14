Прокурор области встретился с жителями Толебийского района и осужденными.
Сегодня в рамках запланированных выездных встреч с жителями региона прокурор Туркестанской области посетил Толебийский район.
На прием пришли 9 граждан, которых интересовали вопросы газификации и водоснабжения населенных пунктов.
Кроме того прокурор области посетил исправительное учреждение ИЧ-167/9, побеседовал с его личным составом, а также осмотрел основные объекты жизнеобеспечения колонии.
Во время обхода администрации учреждения поставлены задачи повысить уровень возмещения ущерба потерпевшим и обеспечить работой осужденных, имеющих задолженности.
В завершении состоялся личный прием осужденных, которых преимущественно волновали вопросы условно-досрочного освобождения, а также замены не отбытой части наказания более мягким видом. Всем гражданам разъяснен порядок и основания освобождения от наказания.
Напомним, прокурором области проводятся выездные встречи с жителями региона и личные приемы граждан.
Жанар Есенбекова