Прокурор области встретился с жителями Толебийского района и осужденными.

Сегодня в рамках запланированных выездных встреч с жителями региона прокурор Туркестанской области посетил Толебийский район.

На прием пришли 9 граждан, которых интересовали вопросы газификации и водоснабжения населенных пунктов.

Кроме того прокурор области посетил исправительное учреждение ИЧ-167/9, побеседовал с его личным составом, а также осмотрел основные объекты жизнеобеспечения колонии.

Во время обхода администрации учреждения поставлены задачи повысить уровень возмещения ущерба потерпевшим и обеспечить работой осужденных, имеющих задолженности.

В завершении состоялся личный прием осужденных, которых преимущественно волновали вопросы условно-досрочного освобождения, а также замены не отбытой части наказания более мягким видом. Всем гражданам разъяснен порядок и основания освобождения от наказания.

Напомним, прокурором области проводятся выездные встречи с жителями региона и личные приемы граждан.

Жанар Есенбекова