Озвученные Главой государства инициативы можно назвать новой социальной доктриной партии. Своими впечатлениями о съезде делится Игорь Вербицкий, режиссер областного русского драматического театра.

Именно социальной, так как все поручения и меры ориентированы на нужды населения. Радует, что ведущий упор Нурсултан Абишевич сделал на поддержку социально-уязвимых граждан – малообеспеченных и многодетных семей. Их в стране немало, поэтому новая социальная политики нашего Президента пришлась как нельзя кстати. Елбасы отчетливо понимает, что благополучие в обществе зависит от благополучия простых казахстанцев, рядовых граждан. Не зря ведь он подчеркнул: «Я хочу, чтобы мой народ был счастлив не завтра, а сегодня».

Наконец-то в работе по повышению качества жизни населения будут участвовать все регионы. Механизмы новой доктрины стартуют в июле этого года. Это значит, что уже сегодня Правительству необходимо начать огромную работу по ее реализации. Главное – сдвинется с места проблема арендного и ипотечного жилья. Как поручил Президент, для уязвимых слоев населения будут действовать льготные жилищные займы по ставке 2-3% годовых. Пожалуй, это одна из ожидаемых населением мер.

Игорь Вербицкий, главный режиссер областного русского драматического театра