Шымкентский городской совет женщин провел семинар для девочек в СШ № 72 на тему «Проблемы и профилактика ранней беременности среди подростков».

Девочкам с восьмого по одиннадцатый класс показали ролики о семье, семейных ценностях, о том какие последствия ждут тех, кто ведет асоциальный образ жизни.

Приглашенные психологи, врачи и учителя открыто говорили об особенностях воспитания девочек, о проблемах ранней беременности и о том, как уберечь себя от нежелательных последствий.

Статистика показывает, что девочки-подростки из неблагополучных семей и девочки, подвергшиеся насилию, становятся мамами неосознанно рано, что навсегда калечит их психическое и физическое здоровье, ведь по статистике в Казахстане за последний год две тысячи девочек подростков подверглись прерыванию беременности.

Председатель областного совета женщин Баян Жандосова рассказывает о том, что самая молодая девочка в Казахстане родила ребенка в 6 классе.

«Я считаю эти цифры ужасающие, по Казахстану, эти 2000 девочек уже не мамы, где гарантия, что они будут дальше рожать, иметь семьи. И я считаю, что профилактическую работу мы должны проводить среди подростков, среди девочек. Мы обязаны сделать все, чтобы наше поколение было здоровым, имело счастливые семьи. Для этого надо проводить профилактическую работу.»