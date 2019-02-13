А это значит, что получение справок в этом госоргане стало намного проще.

Теперь, получить адресную справку объекта, присвоить адрес объекту недвижимости,или уточнить технические условия коммунальных услуг можно одним нажатием кнопки, сообщает Еlitar.

Приходить в ЦОН для подачи заявок и стоять в очередях не нужно, запросы можно отправлять, не покидая стен своего дома. Волшебным ключиком ко всей информации как обычно станет ЭЦП. Пока разработчики ведут тестирование программы, но как говорит главный специалист Куат Сагадиев, совсем скоро сайт поможет облегчить жизнь горожан.

«Человек подает заявление на портале, на точно таком же портале сидит специалист и отрабатывает его. Все необходимые данные в системе есть, например это услуги монополистов в области водоснабжения, видно все сети, если это газ – то видно все газовые сети»,- говорит Куат Сагадиев.

Теперь обработка заявок станет гораздо быстрее и будет затрачивать как можно меньше времени. И работа специалистов значительно сократится. А сама обработка запроса займет всего 7 минут, вместо 99, как это было раньше.

Самая важная задача сейчас — научить пользоваться сайтом жителей города. Специалисты по цифровизации сетуют, что люди до сих пор предпочитают потратить время на дорогу и ждать, когда освободится специалист в ЦОНЕ, нежели воспользоваться интернетом. Smart.saulet.kz иhalyk.saulet. kz – это идеальный способ сэкономить время, иресурсы. Кроме того, это позволит избежать любых коррупционных рисков, говорит руководитель проекта Ерасыл Толебаев.

«Цифровизация приводит к бесконтактной работе. Люди не ходят по кабинетам, все заявки подают из дома, а значит не нужно вставать в очереди и ходить по кабинетам»,- говорит Ерасыл Толебаев.

Уже оцифровано 16 видов услуг, и на этом разработчики останавливаться не собираются.