Симптомы отравления угарным газом

Первые признаки интоксикации становятся заметны при воздействии углекислого газа в концентрации всего 0,08% от общего объёма воздуха.

Человек сразу начинает испытывать затруднения с дыханием и головную боль. Кода CO становится в 4 раза больше, человек теряет способность двигаться и теряет сознание. При этом, если не оказать ему надлежащей медицинской помощи и оставить в тех же условиях, смерть наступит уже через полчаса.

1,2% — критическая отметка содержания CO в воздухе, когда сознание отключается мгновенно, а летальный исход наступает менее чем за 3 минуты.

Если вы находитесь в закрытом помещении и начинаете чувствовать резкое помутнение, снижение слуха и зрения, головную боль, стук в висках и неспособность сосредоточиться – будьте начеку, наверняка в ваш организм поступил угарный газ.

Немедленно покиньте помещение, выведите на свежий воздух всех, кто находится внутри, и по возможности откройте все доступные окна и двери, обеспечив проветривание.

Бывают, конечно, и такие концентрации углекислого газа в воздухе, при которых не происходит острого отравления, и никаких резких причин для паники они вызвать не могут. Однако многие жители мегаполисов, подолгу находящиеся в местах скопления углекислого газа, жалуются на плохое самочувствие, частые мигрени, нарушения сна, раздражительность, плохую сосредоточенность.

А.Азимбаев, старший инженер ОЧС Каратауского района лейтенант гражданской защиты