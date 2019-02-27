Называется он anamed.kz, и на нем можно найти научно обоснованную информацию на казахском языке о том, как сохранить здоровье и предупредить болезни, а также о симптомах, диагностике и лечении более чем 700 болезней, передает mix.tn.kz.

Пользование anamed.kz является бесплатным и не требует профессиональных медицинских знаний и навыков. Это своего рода энциклопедия здоровья на казахском языке, в которой любой интересующийся может найти ответы на многие вопросы о здоровье и болезнях. Также на сайте публикуются самые последние новости медицины, полезные советы о том, как предупредить болезни, чтобы жить долго и качественно.

Сегодня Интернет заполонила информация о том, как лечить различные болезни. Однако, к сожалению, в большинстве случаев научная обоснованность медицинского контента вызывает большие сомнения. Более того, казахскоязычные пользователи испытывают большие затруднения в поиске медицинской информации на родном языке, в то время как интерес к этому растет ежедневно, причем в геометрической прогрессии.

Поэтому исключительно важным является создание на казахском языке научно обоснованного медицинского контента. Причем это должно исходить от признанных экспертов, но представляться в доступном и понятном для обычного пользователя виде.

Автором проекта является Алмаз Шарман – президент Академии профилактической медицины Казахстана и член Американской ассоциации здравоохранения. Ранее он возглавлял Национальный медицинский холдинг и был одним из руководителей Назарбаев Университета. Разработчики сайта – талантливые программисты и инженеры, опытные врачи и менеджеры здравоохранения, профессиональные журналисты и переводчики. Их объединяет общая миссия – «Здоровье для всех».

Следует отметить, что данная миссия лежит в основе Алма-Атинской Декларации – легендарного документа, принятого в 1978 году Всемирной организацией здравоохранения. Декларация впервые на международном уровне провозгласила всеобщее Право на здоровье, наделив при этом граждан личной ответственностью за собственное здоровье.

Реализация такого Права и Ответственности зависит от доступности информации о том, как самостоятельно укреплять здоровье, предупреждать, а также своевременно выявлять и лечить болезни. Именно этому посвящен инновационный сайт anamed.kz.

В разработке anamed.kz использовалась технология tiki wiki-движка, которая позволяет максимально быстро создавать, загружать и редактировать статьи о здоровье, болезнях и новостях медицины. Это сделано с той целью, чтобы практически любой заинтересованный имел потенциальную возможность создавать статьи на казахском языке по тем или иным проблемам медицины и без особых усилий публиковать их для широкого доступа.

При необходимости сайт anamed.kz обеспечивает удобную транслитерацию кириллицы в казахско-латинский шрифт. Все это означает, что уникальный вклад в развитие контента сайта могут вносить не только опытные врачи, но и молодые профессионалы и даже группы студентов-медиков под руководством старшего куратора. Естественно, решение о размещении таких статей принимается редакционной коллегией в составе опытных экспертов на основании информативности и доказательности с точки зрения современной медицины и качества литературного содержания.

Anamed.kz оснащен технологическим сервисом symptomaster.com, с помощью которого любой может самостоятельно установить возможные причины беспокоящих симптомов болезни или признаков недомогания. Это позволяет своевременно обратиться к нужному специалисту, а иногда принять обоснованное решение о вызове скорой помощи.

Данный сервис доступен не только на казахском, но и на английском и русском языках, а также в версиях мобильных приложений для смартфонов на платформах iOS и Android.

На сайте имеется раздел, касающийся здоровья детей. Он называется Balaman и содержит много полезной информации о том, как оздоровить детей на основе правильного питания и физических упражнений, здорового сна и гигиены, предупредить и лечить детские болезни, оказывать неотложную помощь при травмах и ушибах.

Для этого созданы специальные анимационные ролики и другие технологические инструменты, направленные на то, чтобы заинтересовать детей в здоровом поведении.

В ближайшие планы разработчиков входит создание технологических возможностей, позволяющих не владеющим казахским языком врачам на казахском задавать пациентам конкретные медицинские вопросы, которые озвучиваются с помощью голосовых возможностей компьютера или смартфона. Данная технология призвана значительно облегчить взаимодействие врачей и пациентов, которые не могут общаться на одном языке.

Также в ближайших планах — адаптация сайта для людей с ограниченными возможностями. Anamed.kz станет доступным для слабовидящих и незрячих людей. Это станет возможным за счет таких приспособлений, как специальные шрифты большого размера, озвучивание текста и др.

Благодаря такой инклюзивности лозунг сайта anamed.kz «Здоровье для всех» по-настоящему приобретает смысл, предоставляя доступ к медицинской информации широкому кругу пользователей, включая людей с ограниченными возможностями.