23 февраля для многих чеченцев и ингушей — черная дата в истории.

Ровно 75 лет назад чеченцев и ингушей начали выселять из своих домов. Операция под названием «Чечевица» в 1944 году стала одной из самых жестоких. Из Чечни тогда выслали почти полмиллиона человек. Каждый год, 23 февраля, шымкентские чеченцы собираются, чтобы почтить память погибших во время страшных репрессий: вайнахи читают дуа (молитву) за упокой душ погибших.

Чеченцы в этот день говорят спасибо, выражают свою благодарность за то, что казахский народ, несмотря на тяжелое время, принял сотни чеченских и ингушских семей.

«В этот день я не могу плакать, я вспоминаю те дни, душа рыдает моя, сколько людей погибло, сколько семей разломлено. Наш народ хотели стереть с лица земли, но не получилось у них. Казахский народ нас поддержал, не дал умереть. Спасибо огромное, спасибо всем, кто помогал нам. Мы никогда не забудем этого. В Казахстане я похоронила своего мужа, двоих детей, внуков даже. Никуда я не хочу уезжать», — говорит Есита Чинтиева.

Есита Чинтиева вместе с семьей была выслана из Шаройского района ЧИАССР в 1944 году 23 февраля.

После сталинских репрессий Есита Чинтиева вышла замуж, работала в колхозе. После вышла замуж. В данное время живет в поселке Тасарык, Туркестанской области.

В этот день чеченские семьи раздают садакъа (милостыню) нуждающимся. 23 февраля практически в каждом чеченском доме Шымкента открыты ворота.

«Мы в этот день собираемся все вместе. Даем поминальный обед. Это страшная трагедия, которая останется черным пятном у всех нас. Было страшное время, когда казахи нам помогли, протянули руку помощи. Я хочу, чтоб молодое поколение никогда не забывало о том, что было, как нам казахский народ помог», — говорит Якуева Сакимат.

Чеченцев и ингушей вывозили в товарных вагонах. Людей грузили без разбора, и стариков и женщин вместе. Никто не смотрел на больных, а погибших в дороге выбрасывали в степи.

Очевидцы рассказывают, как 3 марта 1944 года в Восточно-Казахстанской области вагоны простояли почти сутки, из вагонов выгружали мужчин и женщин, стариков и детей, которым требовалась медицинская помощь. Следом выкидывали окочевшие трупы. Потом вагоны двигались вперед, а люди оставались на чужой земле, одни…

От автора:

Я, уроженец ЮКО, родился в Толебийском районе. Я прямой потомок ссыльных чеченцев. Я никогда не забуду напутствия моей бабушки Саидовой Малики, которая при жизни наставляла нас внуков, помнить то, что моих предков когда-то приютил казахский народ. Бабушка Малика со слезами на глазах рассказывала, как казахи помогли ей излечится от страшной болезни. От лица своей семьи и всех чеченцев хочу сказать спасибо братскому народу. Не дай Аллах, чтоб такое повторилось когда-либо.

Из воспоминаний Малики Саидовой, которая была в числе репрессированных:«Мне было 7 лет тогда. Нас в семье было трое: я, мама и брат, отец погиб на фронте. 15-летнего брата сразу забрали в другой состав, а нас с мамой отправили в неизвестном направлении. Мы ехали долго, было очень холодно, я заболела тифом. На наших глазах умирали люди, наши братья и сестры. Если кто-то умирал, его выбрасывали в пути, мужчин и стариков избивали. Это было страшное время. Когда наш состав остановился на одной из станций, нас заставили выйти и делали так, чтобы семьи не были вместе, отделяли. Мне удалось остаться с мамой. Мы остались на станции «Уш тобе», нас приняли местные жители, делились с нами самым дорогим — своим добрым отношением, нас никогда не обделяли».

Из рассказа Чоки Шамсадова, дедушке 100 лет:

«Загружали в вагоны и везли людей в неведении, мы не понимали куда мы едем. Никто не учитывал наших адатов (обычаев). Женщин сажали вместе со стариками и мужчинами. Мужчины не могли пойти в туалет и умирали от разрыва мочевого. Ну как бы они это сделали перед старейшинами? Это было страшное время. В Казахстане, я помню, выкинули нас (около 80 человек) в степи, где нас окружили казахские аксакалы и долгое время не могли подойти близко. Позже мы узнали, что казахов пугали, мол, везут к вам людоедов. Нас в тот день забрали в казахские семьи, так мы и остались тут», — рассказывает Чока Шамсадов.

Чеченская молодежь Шымкента

Не остается в стороне от общественной жизни и чеченская молодежь в Шымкенте. Молодые ребята известны в разных сферах, многие из них спортсмены, которые известны даже за пределами страны.

Многие чеченцы сегодня пустили корни в Казахстане, связь с исторической родиной они поддерживают, но покидать вторую родину пока никто не собирается. Большая часть переселенцев покинула Казахстана в 1957 году. Но неизменным остается одно, при удобном случае чеченцы приезжают в Казахстан вспомнить былое время, покушать сочный «Бешпармак» и сказать Рахмет казахскому народу.

Шуддин Саидов