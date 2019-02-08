В рамках выездной встречи с жителями Келесского района прокурор Туркестанской области провел личный прием граждан, на который пришли 10 заявителей.

Большинство вопросов касалось несогласия с принятыми решениями органов предварительного расследования и суда, жилищных и земельных споров.

Ряд обращений разрешен на месте по нормам законов. Заявления, требовавшие дополнительного изучения и разбирательства, приняты к рассмотрению и взяты на контроль.

В ходе встречи с активом района прокурором области даны поручения местному прокурору и акиму по разрешению вопросов обеспечения жителей питьевой водой, благоустройства территории населенного пункта, освещения улиц, а также по принятию кардинальных меры по снижению подростковой преступности, недопущению межнациональных конфликтов.

Им также осмотрены пограничные участки области и акцентировано внимание на необходимости решения проблемы переселения жителей приграничного села «Достык» в безопасную местность.

В ближайшее время планируется встреча с населением остальных районов.