Кража невесты для юга — явление не из ряда вон, скорее обыденное. Но часто воровство заканчивается не пышным тоем, а трагедиями. Об одном таком шокирующем случае рассказал в facebook правовед Еркин Кахаров.

«31 января из окна 3 этажа выбросилась Аружан. Ей было 18 лет. Поврежден позвоночник, ЧМТ, на лице шрам в 10см, в душе пустота и безнадёга. Её украли 18 января 2019, через несколько дней после обычного знакомства. Украл некто Султан, даже не спрашивая её желания, изнасиловав через неделю после кражи, лишив девственности, затем, унижая каждую минуту, вынудил её броситься с окна 3 этажа. За последний месяц этот Султан, возомнив из себя Сулеймана, трижды пытался жениться.

У Аружан нет богатых родителей, братьев, которые могли постоять за неё, она обычная сельская девочка, стеснительная, покладистая, очень воспитанная. Наверное у неё, как и у любой девочки её возраста, были мечты создать крепкую семью, быть хорошей матерью, невестой, но всё это уже в прошлом. Впереди неопределённость, возможная инвалидность, комплексы неудачницы.

Её «супруг» молча подошёл к лежащей на земле полуживому телу и пошел получать инструкции от матери о дальнейших действиях. Скорую вызвали посторонние люди. В больнице у нее забрали телефон её новые «родители» и только через сутки настоящие родители Аружан узнали о трагедии. К слову, за эти сутки ей не принесли даже горячего чая её 20 летний циник-супруг (единственный в семье сын) и его родители, которые затем стали угрожать ей и ее родителям, в случае обращения в полицию.

В больницах, при таких травмах, больного человека должна опросить дежурная полиция, но она зашла и молча ушла, даже не поговорив с больной. Внутреннюю безопасность ДВД Шымкента прошу провести внутреннее расследование по данному делу. Прошу подключиться к нему все заинтересованные государственные и общественные организации. Девочке необходим психолог, специализирующийся по данной теме.

Растоптана ещё одна жизнь. Растоптана грубо, с особым цинизмом и жестокостью. Когда человек видит выход только в суициде, то это проблема всего общества и она, рано или поздно, коснётся каждого, — написал Еркин Кахаров.

Пост вызвал огромное количество комментариев и все сводятся к тому, что преступление должно быть объективно расследовано, а виновник и соучастники должны понести наказание.

Marina M Ruzmatova А кто-то говорил, что народные дружины не нужны. Вот так собрались бы человека 4 крепких 30-летних мужика, взяли бы этого выродка за ухо и объяснили за жизнь. Потому что для шымкентской полиции кража невесты — нечто естественное и обыденное.

Нургуль Конурбаева Какой ужас!!! Бедная девочка, за что ей такие страдания… Этих Султанов и таких родителей судить надо, и в тюрьму зажать за такой садизм.

В ДП Шымкента прокомментировали факт, который имел место быть 31 яеваря 2019 года.

«По факту попытки совершения суицида 31 января т.г. 19-летней девушкой проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство».

Подозреваемый был установлен и доставлен Аль-Фарабийский РУП где выясняются все обстоятельства происшествия.

Согласно статей 201 УПК РК и 147 УК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению», — сообщила пресс-служба ДП г. Шымкент.